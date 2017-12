Hubbleov teleskop neopravia skôr ako o týždeň

Úsilie NASA obnoviť činnosť Hubbleovho vesmírneho teleskopu stále stroskotáva.

18. okt 2008 o 11:59

MYS CANAVERAL. Teleskop prestal posielať fotografie pred troma týždňami.

Vedci očakávali, že činnosť 18-ročného observatória sa technikom podarí obnoviť už v piatok. Vo štvrtok však nastalo viacero problémov, ktoré zastavili opravné práce. V súčasnosti je nejasné, kedy bude teleskop opäť posielať fotografie z kozmu.

"Môže začať fungovať najskôr až koncom budúceho týždňa," povedal manažér operácií teleskopu Art Whipple. Prinajhoršom môže byť observatórium mimo prevádzky, až kým astronauti k nemu neprivezú náhradné diely na budúci rok, dodal Whipple.

Letoví kontrolóri v Goddardovom centre vesmírnych letov v marylandskom Greenbelte začali so zdĺhavým procesom obnovy procesu posielania dát v stredu. Práce pokračovali hladko až do štvrtka, kedy nastali technické problémy, dodáva agentúra Associated Press.