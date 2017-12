Zložka olivového oleja odsúva hlad

Americko-taliansky tím biomedicínskych výskumníkov a farmakológov zistil, že mastná kyselina v olivovom oleji a ďalších „zdravých" nenasýtených tukoch udržiava pocit plného žalúdka a tak predlžuje dobu medzi jedlami. Ponúka to prirodzený spôsob, ako čeliť

21. okt 2008 o 21:52

obezite.

Ide o kyselinu olejovú. Keď sa dostane zo žalúdka a dvanástnika do tenkého čreva, rýchlo sa tam premieňa na lipidový čiže tukový hormón označovaný skratkou OEA (oleoylethanolamid).

Práve ten potom ako fyziologický signál pre mozog zabezpečuje dlhšiu sýtosť. Zdá sa, že vedci tým prvý raz objavili zložku bežnej stravy, ktorá priamo poskytuje surovinu pre tvorbu hormónu v tele.

Od Kalifornie po Rím

Objav je zásluhou osemčlenného tímu, ktorý viedol Daniele Piomelli z Kalifornskej univerzity v Irvine (USA). Popri kolegoch z jeho inštitúcie zahŕňal pracovníkov Medicínskeho kolégia Alberta Einsteina pri Yeshivskej univerzite v newyorskom Bronxe, Univerzity La Sapienza v Ríme a Talianskeho technologického inštitútu v Janove.

Hoci výsledky, ktoré uverejnili v časopise Cell Metabolism, získali pokusmi na potkanoch, očakávajú, že na ich základe sa azda konečne podarí zostaviť optimálne zastúpenie tukov a bielkovín v ľudskej strave. (Sýtosť predlžujú tiež bielkoviny, ale inak.)

Liekmi, ktoré by buď zvyšovali hladinu OEA v tele, alebo blokovali jeho rozpad, by sa dala ovládať nadmerná chuť do jedla. Možné je aj využitie v opačných prípadoch, keď ľudia trpia nechutenstvom, alebo proste nejedia dosť - vtedy by sa lieky zamerali na zníženie hladiny OEA v tele či na zablokovanie jeho aktivity.

Americko-taliansky biomedicínsky vedec a farmakológ Daniele Piomelli v detaile...

Foto: University of California at Irvine

...a v spoločnosti členov jeho tímu (v strede pred ľavými dverami v svetlých nohaviciach).

Foto: University of California at Irvine

Nezdravá strava rozvracia systém

Nemenej významný je zreteľný záver, že „nezdravá" strava s vysokým obsahom nasýtených tukov rozvracia novoobjavený systém kontroly látkovej výmeny, v ktorom vystupuje OEA.

Obsah tukov ako všeobecnej kategórie látok v strave úzko súvisí s obezitou. Odhalenie fyziologických signálov, ktoré tvoria súčasť ovládania príjmu tukov telom je preto veľmi významné.

„Jedenie patrí k najdôležitejším činnostiam živočíchov," povedal Piomelli. „Objavili sme teraz iba ďalšiu z mnohých vecí, ktoré túto činnosť ovládajú. Systém ako tento ale môže vyradiť z činnosti nevhodná strava." Práve v potravinách obsahujúcich nasýtené tuky totiž býva málo kyseliny olejovej.

Piomelli konštatoval, že hoci také typy stravy môžu samé osebe priviesť ľudí k prejedaniu sa, v prípade niektorých postihnutých by vlastne mohlo ísť o poruchu systému, zahŕňajúceho aktivitu OEA.

Časť členov Piomelliovho tímu pri pracovnej diskusii.

Foto: Daniele Piomelli

Ako to funguje

Už skoršie výskumy sčasti tých istých bádateľov preukázali, že jedenie podnecuje bunky črevnej výstelky k tvorbe OEA.

Overili to podávaním OEA ako lieku zvieratám - výsledkom bolo zníženie chuti do jedla a frekvencie jedál, pokles telesnej hmotnosti a hladín cholesterolu a triglyceridu (čo je hlavná zložka rastlinných olejov a živočíšnych tukov) v krvi.

Všetko to prebieha cez aktiváciu bunkových receptorov označovaných skratkou PPAR-alfa (alfa receptory aktivované proliferátorom peroxizómov). Pokusy Piomelliovho tímu ukázali, že infúzie tukovej emulzie do dvanástnika potkanov - pričom rozsah infúzií vedci zvolili tak, aby napodobili rozsah vyprázdňovania sa žalúdka zvierat - podnecujú v priľahlej časti tenkého čreva vylučovanie OEA, na rozdiel od podobných infúzií bielkovín alebo uhľohydrátov.

Preukázali tiež, že pri tvorbe OEA sa využíva kyselina olejová zo stravy. Tvorbu OEA totiž narušilo, keď zablokovali aktivitu látky CD36, ktorá prenáša cez bunkové membrány mastné kyseliny. Celkove platí, že zablokovanie ako CD36, tak PPAR-alfa, vyradí mechanizmus ovládania hladu, ktorý je spúšťaný príjmom tuku.

Dnes je aj u nás v tržnej ponuke dostatok všemožne upravených olív...

Foto: autor

Molekula ako poplašný senzor

V súhrne z nových výsledkov Piomelliovho tímu vyplýva, že aktivácia vylučovania OEA v bunkách hornej časti tenkého čreva, čo je proces, ktorý umožňuje vstrebávanie kyseliny olejovej zo stravy (sprostredkúva ho CD36), plní úlohu molekulárneho senzora, spojovacieho článku konzumácie tuku so sýtosťou.

Podľa Piomelliho je najlepšie opisovať sýtosť ako negáciu či opak hladu. OEA sa dostáva ku nervovým zakončeniam, ktoré prenášajú správu o uspokojení hladu do mozgu, kde sa následne aktivuje mozgový obvod, posilňujúci pocity sýtosti.

„Naše výskumy odhalili OEA ako kľúčový fyziologický signál, ktorý špecificky spája pohltenie tuku obsiahnutého v strave so sýtosťou, týkajúcou sa celého jedla. To sa dá využiť vo výživových a farmakologických stratégiách, ktorých cieľom by bolo posilnenie predmetného mechanizmu vnímania tukov, realizované cez látky blokujúce znižovanie hladiny OEA v tele. Zišli by sa pri liečbe obezity a iných porúch stravovania. Povzbudivé tu je, že OEA aktivuje bunkové receptory, na ktoré sa už úspešne zameral vývoj niekoľkých liekov. Dáva nám to nádej na vznik novej triedy liekov proti obezite, založených na dôvtipnom využití prirodzených mechanizmov ovládania chuti do jedla."

...a olivového oleja.

Foto: autor

Olivovým olejom proti pandémii

OEA v podstate mozgu danej osoby hovorí: prestaň jesť, už si sýta. To je mimoriadne dôležité zvlášť dnes. Obezita už totiž v ekonomicky rozvinutých krajinách postihuje významný podiel obyvateľstva, ktorý siaha od štvrtiny takmer po tretinu.

Bez preháňania možno hovoriť o epidémii či pandémii. Neustále sa zhoršujúcej, veď napríklad v USA výskyt obezity od roku 1991 stúpol o takmer 60 percent. Netreba osobitne zdôrazňovať, že obezita silne zvyšuje riziko predčasnej smrti, diabetu, srdcových ochorení, porážky a niektorých typov rakoviny.

Popri samotnej krutej dani na zdraví a životoch ľudí ide o eskalujúce náklady zdravotníckeho systému, ktoré sa pri pokračovaní terajších trendov čoskoro v rade krajín priblížia k samej hranici únosnosti. Objav Piomelliovho tímu potvrdzuje vo viacerých iných súvislostiach overenú celkovú zdravotnú výhodnosť stredomorskej stravy, ktorá hojne využíva práve olivový olej. Nenasýtené tuky, samozrejme, obsahuje viacero ďalších potravín, napríklad avokádo a orechy.





Autor ďakuje pánom Kristiánovi Gaľovi a Martinovi Gärtnerovi z Kaufland Slovenská republika v.o.s. za povolenie urobiť v popradskom supermarkete ilustračné fotografie.

Hlavné zdroje: Cell Metabolism z 8. októbra 2008; Komuniké Cell Press a University of California at Irvine zo 7. októbra 2008.