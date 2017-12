Keď USB kľúč stráži vaše dáta

Nosíte na svojom USB kľúči citlivé dáta, ktoré je možné zneužiť? Potom by ste sa mali zamyslieť nad tým, či by predsa len nebolo lepšie, ak by boli v bezpečí. Niekedy stačí málo – USB kľúč, ktorý si sám poradí so šifrovaním bez toho, aby vám robil starost

17. okt 2008 o 9:35 Milan Gigel

i.

Existuje viacero riešení. Niektoré používajú softvér, ktorý drží dohľad nad vecou, inokedy si so šifrovaním priamo poradí čip kľúča bez toho, aby touto úlohou zaťažoval počítač. My sme si túto alternatívu otestovali v praxi na novinke z dielní Verbatim.

USB Business Secure store’n’go je kľúč na prvý pohľad rovnaký, ako každý iný. Do vienka dostal dobre spracovaný výsuvný konektor so zabudovaným indikátorom prístupu a telo z robustného polykarbonátu.

Hardvérové šifrovanie, jednoznačná identifikácia sériovým číslom a kapacita 4 GB naznačujú, že ide o kľúč pre náročnejšieho používateľa pracujúceho s dôvernými informáciami. Kým zmluvy, záloha účtovníctva či obchodné analýzy má význam spoľahlivo chrániť, pri empétrojkách by šlo o zbytočnosť.

Vítajte vo svete U3

Kľúč využíva platformu U3 na to, aby odomkol prístup k informáciám. Znamená to, že je určený pre platformy Windows, kde po načítaní v systéme figuruje ako virtuálna CD mechanika, na ktorej je softvér VSecure, ktorý riadi prístup k dátam. Ak vložíte do dialógového okna správne heslo, úložisko sa plne otvorí. Inak máte smolu.

Prešibaný softvér

Kľúč je vyzbrojený čipom, ktorý prostredníctvom silnej šifry AES s 256-bitovým kľúčom chráni všetky dáta, ktoré naň zapíšete. Aj keď prístup otvára softvér, šifrovanie prebieha priamo v čipe kľúča bez toho, aby sa na ochrane podieľal počítač. To so sebou prináša spoľahlivosť a bezporuchovosť. Ak by ste použili čítačku pamäťových čipov na to, aby ste obišli ochranu USB kľúča, na rozdiel od jednoduchších riešení by ste príliš nepochodili. Získali by ste iba bezvýznamnú zmes znakov, ktoré je potrebné dešifrovať. O sile šifry svedčí aj to, že v USA je vládou klasifikovaná ako odporúčaná pre dokumenty úrovne „Prísne Tajné“.

Pri prvom zasunutí kľúča do USB portu budete vyzvaní, aby ste si vytvorili prístupové heslo. Tvrdohlavo musí obsahovať malé a veľké znaky, číslice a špeciálne znaky, takže bez nejakého zavináča či iného nezmyslu v štýle „&#@{„ sa nezaobídete. Pravidlá sú pevne dané a nie je možné meniť ich. Inicializácia zaberie niekoľko sekúnd a k dispozícii máte 3,71-gigabajtové úložisko. Obslužný softvér si z operačnej pamäte ukrojí 6 megabajtov.

6-krát a dosť

Ak ste prístupové heslo zabudli, nejde o žiadnu tragédiu. Jednoducho kliknete na tlačidlo novej inicializácie a všetky dáta z kľúča sa vymažú. Na jednej strane získate v priebehu niekoľkých sekúnd nové chránené úložisko, rozlúčiť sa však budete musieť s tým, čo ste tam mali uložené. Keďže pre formátovanie nie je potrebný žiadny špeciálny úkon, pre zlodeja to znamená istotu použiteľnosti. Pri bezhlavom klikaní bez znalosti angličtiny by mohol pochybiť aj samotný používateľ. Od definitívnej rozlúčky s dátami vás pri každom prihlasovaní delia iba dve kliknutia. Potvrdenie formátovania by mohlo byť spracované dôslednejšie.

Podobná situácia nastáva, ak sa 6-krát pomýlite pri vkladaní hesla. Je to podobné ako pri mobile, avšak bez PUK kódu. Po poslednom zlyhaní sa celý obsah kľúča automaticky vymaže. Opäť stačí chvíľka nepozornosti a človek neznalý môže spôsobiť škodu.

Rýchle čítanie, pomalší zápis

Kľúč Verbatim store’n’go nie je najrýchlejším favoritom na trhu. Dáta zapisuje rýchlosťou 10,4 megabajtu za sekundu, pri čítaní môžete počítať takmer s trojnásobkom – 27,3 MB/s. V praxi to znamená, že celú kapacitu kľúča zaplníte približne za 7 minút a údaje z kľúča zduplikujete na pevný disk za dva-a-pol minúty. Rýchlosť prenosu sme testovali so sériou 80-megabajtových projektových súborov, ktoré boli uložené v členenej adresárovej štruktúre.

Softvér najprv vypnite

Takýmto hlásením vás bude častovať operačný systém pri každom vysunutí USB kľúča z portu. Chce upozorniť na to, že ak počas zápisu vytiahnete kľúč z portu, môže nastať poškodenie zapisovaných dát. Ako sme však mali možnosť zistiť, nič sa nedeje a na otravnú hlášku sa dá zvyknúť. Softvér sa navyše po vytiahnutí automaticky ukončí, takže operačná pamäť sa opäť uvoľní.

Bezpečnostná nadstavba za príplatok

Výrobca ponúka pre podniky bezpečnostnú nadstavbu, ktorá vo firme určuje, na ktoré médiá je možné nahrať konkrétny druh dát. Znamená to, že kľúče sú vybavené sériovým číslom a na počítačoch je nainštalovaný modul, ktorý kontroluje spôsob, akým súbory opúšťajú pevný disk do počítača. Niektoré informácie sú blokované, iné môžu putovať iba na vybrané nosiče. Ale to už sme sa dostali do sveta veľkých korporácií.

Verbatim USB Business Secure store’n’go je dobre spracovaný USB kľúč dbajúci o bezpečnosť uložených dát, ktorému by nezaškodil vyšší výkon pri zapisovaní dát. Je zrejmé, že k strate dát môže dôjsť nedorozumením či chybou pomerne jednoducho, to však ocenia tí, ktorí majú o hodnote informácií jasno. Väčšia benevolencia pri voľbe hesla by nezaškodila, transparentne riešené šifrovanie však stojí za to. Prečo sa šifrovanie bez komplikácií nestalo doposiaľ každodennou samozrejmosťou?