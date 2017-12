Euro Truck Simulator - s kamiónom po Európe

Poznáte to – pokojne si dodržiavajúc maximálnu povolenú rýchlosť si idete po diaľnici, keď sa zrazu rozhodne vodič kamiónu predbiehať svojho kolegu. Pískajú vaše brzdy, pískajú brzdy tých za vami a všetci spoločne sledujete napínavý súboj pred vami.

16. okt 2008 o 21:39 Ján Kordoš

Euro Truck Simulator vám na to odpoveď síce nedá, ale môžete si aspoň za pár stoviek vyskúšať, aké to je vyvážať sa na niekoľkotonovom kolose, väčšinu času stráviť v pravom jazdnom pruhu ako „ten pomalý a zavadzajúci“. Proste tu máme ojedinelý projekt, v ktorom sa môžete stať šoférom kamiónu – aspoň virtuálne. Český vývojársky tím SCS Software možno nie je všetkým hráčom známy, avšak to neznamená, že si nevedú dobre. V dobe, kedy zanikali vývojári v Čechách ako na bežiacom páse, sa mohli v SCS Software usmievať popod skúsené fúziská. Na hernej scéne sú už niekoľko rokov a do dôchodku sa nechystajú. Nepripravujú klasické veľké, poriadne vyhypované projekty s obrovskou reklamnou kampaňou. Na zakázku vytvoria menší, budgetový titul, ktorý nezaberie toľko času a dovolí vývojárom pohodlne prežívať.



Možno to neviete, ale práve ich technológia bola použitá v Amerike slávnom honení sa (za jeleňmi) Hunting Unlimited. Okrem toho majú na svedomí aj za Atlantikom dobre známu sériu simulátoru ťahačov 18 Wheels of Steel, ktorá sa aj vďaka svojej pomerne nízkej cene v USA veľmi dobre predávala. Keď však v SCS Software mapovali americké cesty, rozhodli sa niečo podobné priniesť aj pre európskych vodičov. Na jednej strane skvelý nápad, konečne opustíme americké končiny a poprevážame sa po Európe, ktorá nám je predsa len bližšia. Dokonca by sme aj výskali od nadšenia, pretože na podobné „pochybné“ projekty máme slabosť, avšak ostalo len pri skvelom nápade. Pokým ste totiž predošlé hry od SCS Software hrali, bude pre vás Euro Truck Simulator skôr vykuchaným a nevykŕmeným bravom, než plnohodnotným býkom, ktorý by zvalcoval všetku konkurenciu. Vlastne, keby nejaká existovala.

Ale k téme: na výber máme niekoľko kamiónov, ktorých počet spočíta aj dieťa na svojich prstoch, pričom hoc sa tvorcovia snažili, licenciu sa im získať nepodarilo. Takže tu máme európske noname ťahače (tiež vás pri vyslovení spojenia no name zamrazí, až máte chuť začať rýmovať?), nápadne podobajúce sa na skutočné predlohy, avšak s vymysleným názvom i logom. Pri hraní to vôbec nevadí. Na cestách budete taktiež stretávať na prvý pohľad známe osobné vozidlá – pocit, že ste akoby doma, je na rozdiel od série 18 Wheels, na nezaplatenie. Počet štátov je však skromný. Nájdete tu síce všetko na západ od Českej Republiky + Poľsko a môžeme teda považovať za podraz, že si na nás bývalí bratia nespomenuli. Naše skvelé cesty a rozsiahle diaľnice im za to asi nestoja - takže berieme späť, je to vlastne klad. Horšie však je, že miest, ktoré môžete navštíviť, je zúfalo málo (v každom štáte tak 1-3), pričom na začiatku máte k dispozícii len Prahu, Viedeň a Varšavu. Pokým si nasporíte dostatočne veľký finančný obnos, pomocou ktorého si odomknete nové štáty, budete poznať túto štreku naspamäť.

Rozloha sa oproti poslednému 18 Wheels nerozumne skrátila (približne päťnásobne), čo by nevadilo, pretože cesty v ňom boli skutočne časovo náročné a nebolo výnimkou stráviť za volantom pri jednej ceste i viac ako hodinu. A ak ste sa rozhodli vybrať naprieč celou Amerikou, bolo to hodín hneď niekoľko. V Euro Truck Simulator nič také nehrozí. To by sa dalo prehltnúť, avšak ciest je zúfalo málo, väčšinou ide výhradne o diaľnice, ktoré samozrejme nie príliš korešpondujú s realitou a každá cesta je rovnako nudná, ničím nezaujme, nemáte ponúkané viaceré alternatívy, kadiaľ sa k cieľu vybrať: proste idete tam a tam a keďže si nechcete zbytočne nadbiehať stovky kilometrov (známe to konštatovanie: táto skratka je síce dlhšia, ale o to náročnejšia), aby ste tam prišli „zdola“. Je to nesmierne úbohé, stráca sa tým príťažlivosť a atmosféra Už to jednoducho poznáte a po tých istých cestách sa vozíte len a len preto, aby ste si vylepšili váš kamión, kúpili novú licenciu, otvorili nový štát.

Vydržať pri hraní viac než jedno-dve popoludnia je skutočne náročné, ako oddychová hra však Euro Truck Simulator funguje zaručene aj napriek spomínanému problému. Nejde o tvrdú simuláciu, dokonca bola úplne (a nelogicky) vyškrtnutá z hrania strategická zložka, takže si nemôžete najať iných šoférov, ktorí budú jazdiť pre vašu spoločnosť. Odpadla taktiež možnosť vymaľovať si kamión ako len chcete – sú tu len trápne možnosti voľby farby karosérie a žiadna iná vizuálna úprava nie je v ponuke. Vylepšiť si môžete iba motor, zatáčanie a veľkosť nádrže. A potom už len prevážate niekoľko druhov tovarov z mesta do mesta. Nič viac tu nenájdete. Niekedy zaprší, niekedy spadne hmla, musíte sa vyspať, musíte dotankovať palivo, nesmiete búrať a musíte dodržiavať predpisy. Policajtov ako takých tu nenájdete, no neznamená to, že si môžete jazdiť ako sa vám zachce. Oni vás vidia a pekne vám predložia bloček k preplateniu po odovzdaní tovaru. Podivné. A to sme sa tešili ako nás bude naháňať bielo-zelená Felda s pepíkmi za volantom.

Chyby sa stále opakujú. To, že grafický skvost nás nečaká, sme vedeli už dávno, ale že to bude tak náročné na HW, sme ani v tej najväčšej nočnej more nevideli. Hra sa po grafickej stránke za tie roky príliš nezmenila. Žiaľ, to isté platí aj umelej demencii ostatných vodičov. Po vyhodení smerovky vám síce dajú prednosť (prednosť má totiž vždy ten väčší – a v prípade niektorých vodičov vždy ten väčší... censored), no niekedy nezmyselne pred vami zabrzdia, vy do nich drcnete a už máte pokutu. Prečo zabrzdili, nevie nik: pred nimi totiž nikto nešiel. Na ceste sa potom cítite ako vo svete robotov. Všetci jazdia až na podivné výnimky bezchybne, mierne trhane, nehôd je málo a ak na nejakú natrafíte, zistíte, že sú úplne absurdné. Typický príklad: jeden voz ledva stihol na semafóre oranžovú, druhý už mal oproti zelenú, tak to do neho napáli, veď on má voľno. Síce sa to niekedy deje aj v skutočnosti, ale to je skôr človeku do plaču.

Graficky nuda, inteligencia ostatných je slabá, hrateľnosť monotónna, ozvučenie ničím nevyniká, tak prečo tam je päťka? Ono sa to ťažko vysvetľuje, ale za tie peniaze pri tom dokážete pomerne kvalitne vykysnúť. Síce sa k Euro Truck Simulator nebudete vracať každý tretí deň, stále ponúka „jednoduchú“ zábavu ojedinelého druhu. Nabudúce však chceme už nejaké novinky. Napríklad postupný vývoj (jazdenie v dodávke, postupný prechod k väčším vozidlám), širšie možnosti úpravy, reálnejšie spracované prostredie. Opakovanie je síce matkou múdrosti, avšak to, že SCS Software nemá konkurenciu, ešte neznamená, že nám môže za pár korún predkladať hocičo.