Obedná pauza: beh cez prekážky

V hre Space Runner si riadne pobežíte. To ale váš zverenec zvláda automaticky. Vy sa musíte starať o to, aby nenarazil do žiadnych prekážok, ktoré sa povaľujú po zemi, visia zo stropu a podobne. Prikážte mu v správnom čase poskočiť, spraviť kotrmelec či v

17. okt 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Buku Dominoes.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Toto je veľmi prispôsobiteľná verzia. Buku Dominoes ponúka nekonečné hodiny tvojich obľúbených hier domino. S jednoduchým animovaným rozhraním s ikonami si túto hru užijú vyznávači domina ako aj nováčikovia! V hre Space Runner si riadne pobežíte. To ale váš zverenec zvláda automaticky. Vy sa musíte starať o to, aby nenarazil do žiadnych prekážok, ktoré sa povaľujú po zemi, visia zo stropu a podobne. Prikážte mu v správnom čase poskočiť, spraviť kotrmelec či vrhnúť sa strmhlav dopredu. Ovládanie:

Šípky:

hore - skok;

dopredu - kotúľ letmo (ako na telesnej) ;

; dole - kotrmelec. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.