Neoficiálne: konzola od Microsoftu s podporou "forward-compatibility"

16. okt 2008 o 14:11 Ján Kordoš

Taktiež sa to týka využitia nového ovládaču, ktorý však ešte nebol bližšie špecifikovaný, rovnako ako samotná konzola Xbox 720. Zatiaľ však ide o šuškandu, neberte to ako jasnú záležitosť. Rozhodne je to však krok smerom ku konceptu PC, kde vám na slabšom stroji beží hra (ak vôbec) v horšej grafike, na silnejšom to zas vyzerá lepšie. Možno by však bolo vhodnejšie vyžmýkať z Xboxu 360 všetko, čo sa len dá a nevrhať sa silou mocou do novej konzoly, ktorá musí byť lepšia ako Playstation 3 po technickej stránke.

Zdroj: Joystiq