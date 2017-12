V Electronic Arts sa neboja zabíjať

16. okt 2008 o 13:26 Ján Kordoš

Riccitiello ďalej uviedol, že v Electronic Arts budú týmto spôsobom pokračovať a nebudú brať ohľad na to, že ide o hru z univerza Command & Conquer a predávať by sa tento titul predával dobre. „Je to nádherný príklad ukazujúci, že EA vsádza na kvalitu. Ak pripálite omeletu, nebudete ju predsa podávať hosťom,“ vysvetlil nám to Riccitiello v interview pre Gamasutru. O tom, že vývoj nešiel podľa predstáv EA a tvorcovia nedokázali riešiť problémy pred nich postavené (čítaj nevedeli do hry vložiť všetko to, čo nakecali v PR správach), jednoducho hru v EA zrušili. Kruté, ale svojim spôsobom správne.

Zdroj: Gamasutra, Shacknews, Wordpress