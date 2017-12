Únia je odhodlaná dodržať environmentálne záväzky

Európska únia je odhodlaná dodržať svoje ambiciózne záväzky v oblasti energetiky a klimatických zmien. Uvádza sa to v návrhu ...

BRUSEL. Európska únia je odhodlaná dodržať svoje ambiciózne záväzky v oblasti energetiky a klimatických zmien. Uvádza sa to v návrhu záverov summitu EÚ, ktorý dnes pokračuje v Bruseli. Pri ich napĺňaní sa majú zohľadniť národné špecifiká.

Francúzskemu predsedníctvu v EÚ a komisii adresujú európski lídri výzvu, aby v nadchádzajúcich týždňoch pracovali na odstránení problémov súvisiacich s uplatňovaním tohto balíčka efektívnym spôsobom. A to z hľadiska nákladov vo všetkých sektoroch európskeho hospodárstva a všetkých členských krajinách, pričom sa majú zohľadniť špecifické situácie v jednotlivých štátoch.

Európski lídri mali podľa dokumentu potvrdiť cieľ dosiahnuť v decembri dohodu o spôsoboch realizácie návrhov Európskej komisie v rámci energetického a klimatického balíčka. Skupina nových členských krajín vrátane Slovenska však dnes požadovala, aby sa zo záverov vypustil decembrový termín.

Viaceré členské krajiny vrátane Talianska poukazujú na to, že EÚ by mala pri realizovaní svojej environmentálnej politiky brať do úvahy ekonomickú a finančnú situáciu, v ktorej sa EÚ nachádza.

Už v stredu skupina nových krajín vrátane Slovenska prijala spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzvala EÚ, aby svoje environmentálne ciele vzhľadom na finančnú krízu zosúladila s potrebou udržateľného hospodárskeho rastu. Šéfovia vlád Bulharska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Litvy, Lotyšska a Estónska súhlasia s tým, že boj proti klimatickým zmenám je zásadnou otázkou, avšak treba brať do úvahy aj aktuálnu ekonomickú a finančnú neistotu, ktorej EÚ čelí. Podľa tejto skupiny krajín je dôležité, aby sa pri prijímaní opatrení bral do úvahy odlišný ekonomický potenciál jednotlivých členských štátov.

Poľsko a Taliansko v stredu avizovali, že budú vetovať dohodu o energetickom a klimatickom balíčku. Podľa talianskeho premiér Silvia Berlusconiho nie je možné, aby sa v boji proti klimatickým zmenám angažovala len EÚ, zatiaľ čo ďalší veľkí znečisťovatelia nespolupracujú.

Minulý rok sa európski lídri dohodli na znížení emisií oxidu uhličitého o 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990, rovnako ako aj na znížení spotreby energie o 20 % jej úspornejším využívaním a na zvýšení podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 20 %. EK v januári predložila sériu návrhov, vrátane zmien v rámci systému obchodovania s emisiami i emisií nespadajúcich pod túto schému, smernice o podpore obnoviteľných zdrojov, smernice o zachytávaní a uskladňovaní oxidu uhličitého a pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci pre projekty zamerané na životné prostredie. Jednotlivým krajinám stanovila komisia ciele, pričom východiskovým referenčným rokom, s ktorým sa má redukcia emisií porovnávať, má byť rok 2005. S týmto viaceré členské štáty nesúhlasia tvrdiac, že ich to znevýhodňuje.