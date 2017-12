Brutálne Saint´s Row 2 boduje - u nás čoskoro

16. okt 2008 o 12:38 Ján Kordoš

PC verzia je zatiaľ v nedohľadne, hoci vo vývoji určite je. Ešte ani sám vydavateľ THQ netuší, kedy bude oficiálne PC verzia uvedená na trh. Potichu sa hovorí o novembri, no ruku do ohňa by sme za to nedávali. A máme vôbec dôvod tešiť sa na Saint´s Row 2? Zatiaľ sú hodnotenia pomerne vysoké, nadpriemerné a všetci si pochvaľujú pomerne brutálnu akciu. Keďže ide o 18+ titul, automaticky je miera brutality a násilia, ktoré môžete v uliciach mesta Stilwater (hoci ide o vymyslené mesto, spájajú sa v ňom črty Detroitu a Chicaga) páchať, posunutá riadne smerom doprava. Slabšie žalúdky to nerozdýchajú, ale hra pre dotyčných nie je vôbec určená. Keby sa malo použiť skromné prirovnanie, Saint´s Row 2 je ako slovenský rap – niekto bude zhrozený, niekto bude vo vytržení, nič to však nemení na tom, že samoúčelné násilie v tejto podobe nám príde detinské.

