50 Cent bude môcť pošpiniť piesok krvou vo videohre

16. okt 2008 o 12:19 Ján Kordoš

Druhý pokus s názvom 50 Cent: Blood on the Sand bol nedávno daný k ľadu s tým, že ho Activision Blizzard nechce ako jeden z ďalších projektov, ktoré mala na starosti Sierra (Vivendi). Nie, že by nás hra nezaujala, ale predstaviť si akčný projekt, v ktorom sa raper vyberie na Blízky východ a zabíja tam teroristov a pridaný by bol určite ešte nejaký ten bonusový príbehový zvrat spoločne s drsnými gangstrami k tomu. Proste nás to príliš neoslovilo a toto poldolárové virtuálne strieľanie sme neoplakávali. Čo sa však nestalo, po tomto na odstrel pripravenom titule vyštartovalo THQ. Neskôr sa uvedomil Activision a chce ho tiež. Čiže o hru, ktorú poslal k ľadu, bude musieť teraz bojovať s pomerne silným súperom. Ale čo tam po 50 centoch (cca 15 korún ak ide o euro centy, ak tie z doláru, tak je to asi za desať - to len pre prípad, že by sa niekto ozval, prečo neprepočítavame drobné) – keď sme už pri tom futbale, vyhrali sme, tak sa tešme.

Zdroj: Kotaku, MyChemicalToilet