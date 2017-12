Deväťtisícročná ľudská tuberkulóza

Vedci preskúmali DNA tuberkulóznych baktériíz dosiaľ najstarších známych ľudských obetí tejto choroby.

16. okt 2008 o 0:00 (urb)

BRATISLAVA. Alit-Yam je tisícročia morom zatopená dedina z predkeramického obdobia mladšej doby kamennej pri severoizraelskom meste Haifa. Vedcom poskytla jedny z najstarších dôkazov zdomácnenia hovädzieho dobytka.

Anatóm Israel Hershkovitz z Telavivskej univerzity si tam na kostrách matky s dieťaťom spred 9-tisíc rokov všimol charakteristické kostné lézie, aké spôsobuje tuberkulóza. Jej známy výskyt to posúva o tritisíce rokov do minulosti.

Britsko-izraelský vedecký tím získal z kostí dostatok DNA a tukov bunkových stien baktérií druhu Mycobacterium tuberculosis (hlavný pôvodca ľudskej tuberkulózy) na dôkladnú analýzu. Prekvapujúco potvrdili, že sa vyvinula skôr ako jej ekvivalent pri hovädzom dobytku – dosiaľ prevláda názor, že ľudská pochádza z dobytčej.

Ľudský patogén bol teda na svete v čase, keď sa iba začínali chovať kravy, pred mliekarenstvom. Množstvo kostí dokladá, že obyvatelia dediny chovali kravy najmä na mäso. Hustejšia populácia tak šírila tuberkulózne baktérie. Už vtedajšej baktérii TBC chýbal istý úsek DNA, čo je typické pre dnešné kmene. Spoločná história ľudstva a TBC je teda očividne mimoriadne dlhá.

V časopise Public Library of Science ONE to napísal tím Helen Donoghueovej a Marka Spigelmana z Univerzitného kolégia v Londýne.