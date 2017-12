Českí vedci „čítajú“ pšenicu

Medzinárodný tím s rozhodujúcou účasťou českých vedcov zostavil mapu najväčšieho chromozómu pšenice.Je to zásadný krok na ceste k tomu, aby vedci prečítali kompletnú dedičnú informáciu tejto plodiny.

16. okt 2008 o 16:50 (čtk)

OLOMOUC. Zmapovať najväčší chromozóm pšenice umožnila unikátna technológia, ktorú vyvinuli v Ústave experimentálnej botaniky Akadémie vied v Olomouci. Na výskume pracovali vedci z Olomouca desiatky rokov. O prielom sa zaslúžil najmä Jaroslav Doležel.

Dedičná informácia nie je v bunke uložená vcelku, ale v menších „balíčkoch“, chromozómoch. Doležel s kolegami vypracoval postup, ako triediť chromozómy prístrojom, zvaným prietokový cytometer.

Navrhol čítať genóm pšenice postupne, každý chromozóm zvlášť, čo by sa malo dať technicky zvládnuť. Jeho tím zverejnil svoj objav v magazíne Science. „Metódu začal vyvíjať docent Doležel na začiatku svojej vedeckej kariéry pred 25 rokmi. Dnes je do tejto práce zapojených 15 ľudí. Je to veľmi náročná metóda a vyžaduje zohratý tím,“ povedala Hana Šimková z Ústavu experimentálnej botaniky.

Genetici z Francúzska, Česka a ďalších štyroch krajín použili metódu na vytvorenie fyzickej mapy chromozómu 3B, ktorá je nevyhnutná pre nasledujúce podrobné čítanie genómu.

Teraz vedci vytvárajú fyzické mapy ďalších troch chromozómov. Mapu celého genómu pšenice by mohli dokončiť o tri až päť rokov.