Metal Gear Solid 4 na Xbox 360?

15. okt 2008 o 17:13 Ján Kordoš

Možno nie, možno áno, jasno v tom dodnes nemajú ani v samotnom Konami. Priznávajú, že multiplatformových titulov na hernom trhu pribúda, Xbox 360 má pomerne silnú pozíciu na trhu, takže o konverzii uvažujú. Všetko je však zatiaľ v teoretickej rovine a podobných prehlásení sme tu mali už niekoľko. V tomto prípade by bolo zrejme lepšie, keby MGS 4 zostalo výhradne na PS3 a konverzia nebola v pláne – minimálne provokujú fanúšikov, ktorí by potom Konami nič nedarovali. Hideo Kojima, tvorca celej série, mlčí. Ten by bol najradšej, keby o Metal Geare už ani nepočul.

Zdroj: Shacknews