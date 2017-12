Globálne otepľovanie rekordne topí ľadovce

Novozélandské ľadovce prišli minulý rok o 2,2 miliardy ton trvalého ľadu a zmenšili sa na najmenšiu úroveň od začiatku zápisov o ich stave pred 32 rokmi.

15. okt 2008 o 8:00 TASR

WELLINGTON. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnil Národný inštitút pre výskum vody a atmosféry (NIWA).

"Je to jeden z najjasnejších dôkazov, že sa naša atmosféra otepľuje," povedal hlavný vedec inštitútu Jim Salinger. S predpokladaným zvýšením priemerných teplôt na Novom Zélande až o tri stupne Celzia v tomto storočí, sa budú ľadovce ďalej topiť. "Bolo by pre nich ťažké, začať sa znova zväčšovať," dodal.

NIWA monitoruje 50 ľadovcov v Južných Alpách už 32 rokov a Salinger povedal, že strata ľadu počas 12-mesačného obdobia do marca tohto roku bola štvrtá najvyššia, ktorú zaznamenali.

Celkový zostávajúci objem ľadu sa zmenšil za 20 rokov o 18 percent a pri hodnote 44,9 kubického kilometra je na vôbec najnižšej úrovni, povedal. "Na dosiahnutie takéhoto rozsahu topenia sa by sme museli zredukovať zrážky najmenej o polovicu, alebo o stupeň zvýšiť teplotu," pokračoval. "Vieme, že zrážky v Južných Alpách neklesli. V poslednej štvrtine storočia naopak stúpli. Takže topenie, ktoré sme zaznamenali, musí byť výsledkom vyšších teplôt. To je jasný dôkaz otepľovania v oblasti Nového Zélandu."

Podľa Salingera je nepravdepodobné, že by ľadovce, ktoré patria medzi najväčšie turistické atrakcie Nového Zélandu, celkom zmizli. Na to by museli teploty stúpnuť o sedem stupňov Celzia a nemohol by napadnúť žiaden nový sneh, dokonca ani na vrchole najvyššej hory Južných Álp - hore Mount Cook (3754 metrov vysokej).