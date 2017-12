Obedná pauza: rozdiely

Find different point, teda nájdite rozdiel. Také niečo sme tu už mali. Dnes to bude drsnejšie. Hlavne "vďaka" časovému limitu. A ešte kvôli tomu, že si nemôžete len tak námatkovo ťukať po ploche a lá "zdá sa mi, že tu niekde by to mohlo byť, tak to skúsim

15. okt 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Secrets of Great Art.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Tajomstvá sa nachádzajú v plátne v Secrets of Great Art. Jedine ty môžeš odkryť pravdu za ťahmi štetca! Pomôž tvojmu hrdinovi so stratou pamäti znovu získať pamäť a rozlúštiť tajomstvo, ukryté v starodávnych obrazoch. Preskúmaj 60 jedinečných úrovní krásnych obrazov a vyskúšaj si svoju schopnosť vnímania. Find different point, teda nájdite rozdiel. Také niečo sme tu už mali. Dnes to bude drsnejšie. Hlavne "vďaka" časovému limitu. A ešte kvôli tomu, že si nemôžete len tak námatkovo ťukať po ploche a lá "zdá sa mi, že tu niekde by to mohlo byť, tak to skúsim..." Hra totiž po pár nesprávnych pokusoch končí.

Ovládanie:

Myš - označujete miesta, ktoré sú na obrázkoch odlišné. Po aktivovaní lupy si môžete uľahčiť level, rozdiel sa "nájde sám". Prirodzene, počet využití je obmedzený.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.