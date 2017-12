Bert Bolin

Legendárny meteorológ, ktorý založil

12. jan 2008 o 0:00

medzivládnu organizáciu na výskum klímy.

Švédsky meteorológ Bert Bolin bol jedným z prvých vedcov, ktorí začali s plnou vážnosťou upozorňovať na riziko klimatických zmien. Pred dvadsiatimi rokmi sa významne podieľal na založení Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC) oceneného v uplynulom roku Nobelovou cenou za mier. Bolina ako prvého predsedu IPCC pozvali do Osla na slávnostný ceremoniál. Dokonca sa ozývali hlasy, že namiesto politika Al Gora mal získať ocenenie práve on. Pokročilá rakovina žalúdka však Bolinovi do Osla nedovolila prísť.

Bol priekopníkom využitia počítačov v predpovedaní počasia a odborníkom na výskum účinkov skleníkového plynu oxidu uhličitého v atmosfére. V meteorológii a klimatológii pôsobil viac ako tridsať rokov. IPCC viedol celé desaťročie (do roku 1997), v čase jeho šéfovania získala táto organizácia pevné vedecké zázemie a neskôr aj renomé. Vďaka Bolinovi sa uskutočnilo niekoľko celosvetových summitov, ktoré vyvrcholili prijatím Kjótskeho protokolu o znižovaní emisií v decembri 1997. O účinnosti a zmysle tohto protokolu sa síce často diskutuje, aj tak ho však možno považovať za Bolinovo víťazstvo.

Získal množstvo ocenení, bol aj vedeckým šéfom Európskej kozmickej agentúry - ESA. Jeho posledným významným projektom je kniha zachytávajúca udalosti, ktoré sa odohrali okolo klimatickej zmeny vo vedeckej a politickej sfére. Vyšla pred dvoma mesiacmi a žánrovo pripomína autobiografiu. Taký veľký bol Bolinov vplyv v tejto oblasti.

(ač)