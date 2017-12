Počítač bez chýb? Snívajte ďalej

Počítače budú do desiatich rokov bezchybné a my si už budeme len šunky váľať, pretože všetko za nás zvládne technika. Tak vyzerá predstava našej blízkej budúcnosti podľa redaktorov InfoWorld.

15. okt 2008 o 0:01

Slávny magazín InfoWorld oslavuje tento rok tridsiaty rok svojej existencie. Jeho redaktori sa pri tejto príležitosti pokúsili predpovedať, ako bude svet techniky a počítačov vyzerať o desať rokov. Zostavili rebríček udalostí, vynálezov a technických prelomov, ktoré by ich určite šokovali.

Na webe bude všetko. Úplne všetko

Za najväčší šok budúcnosti pokladajú cloud computing. Aj keď vlastne nikto poriadne nevie, čo ten cloud computing presne je. Na tohtoročnom Web 2.0 Expo v San Francisku prišlo 17 web expertov k sedemnástim rôznym definíciám. V stručnosti by sa však dalo povedať, že slovom cloud (mrak) sa dá označiť internet alebo vzdialené servery.

Na diagrame totiž vyzerá sieť ako mrak. Priamo do tohto mraku by si v budúcnosti mohli ľudia ukladať všetky svoje dáta a aplikácie. Donútiť by ich k tomu mali rastúce ceny za elektrickú energiu a miesto, ktoré by zaberal server, ak by ho mali napríklad vo svojom byte.

Na prístup k svojim uloženým dátam by mal stačiť hocijaký prístroj, ktorý by bol napojený na internet. Všetko ostatné, vrátane programov, ktorými by sa dali dáta otvoriť, už bude na webe a jeho serveroch.

Digitálny denník vie všetko

S cloud computingom súvisia aj ďalšie predpovede redaktorov InfoWorld. V roku 1945 si technik Vannevar Bush v hlave vymyslel prístroj, ktorý pomenoval Memex. Mal v priebehu života zaznamenávať všetko, čo človek zažil. Vtedy šlo len o teoretický výmysel. So zdokonaľujúcou sa technikou by sa však o niekoľko rokov mohol Memex stať istou formou digitálneho denníčka, ktorý by všetky zaznamenané informácie vďaka cloud computingu posielal na server, kde by sa ukladali.

Nákupné zoznamy od manželky už budú minulosťou. Memex si všetko dôležité uloží sám. K dátam sa budete môcť dostať napríklad cez PDA alebo mobilný telefón. Redaktori InfoWorld už len dúfajú, že Memex si zapamätá len to, čo budú naozaj chcieť. Kto by už len chcel spomínať na nepríjemné alebo trápne zážitky?

Bezchybný softvér

Za priam neuveriteľný zážitok by Sean McCown z InfoWorld považoval fakt, že by mohlo všetko fungovať. Zapnete si počítač a jeho operačný systém sa nezasekne. Spustíte e-mailového klienta a on sa zap­ne bez toho, aby ste museli čakať. Celú noc vám potom počítač bezchybne a intuitívne spracováva a dokončuje úlohy, ktoré ste mu zadali.

Túto svoju utopickú víziu pomenoval McCown ako Windows sci-fi. „Ak si myslíme, že toto bude raz skutočnosťou, tak určite snívame,“ napísal pre InfoWorld.