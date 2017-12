Test: domáca sieť cez zásuvku

Plánujete pokladať po dome osobitné internetové rozvody? Úplne vám postačia tie elektrické.

15. okt 2008 o 0:00 Milan Gigel

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste potrebovali kábel pre pripojenie na internet v obývačke a zistili ste, že by ste preň museli vŕtať niekoľko dier cez panel, alebo kupovať router. Existuje jednoduchšie riešenie - Powerline, internet cez zásuvku. Technológia populárna v zahraničí, zatiaľ na Slovensku nie je veľmi rozšírená.

V redakcii denníka SME testovali dvojicu zariadení z ponuky Slovak Telekomu - Netgear XAV101 a Siemens Gigaset HomePlug AV 200 duo, ktoré dokážu elektrické rozvody zmeniť na internetové. Obe sú k dispozícii za rovnakú cenu - 1 990 korún. V cene je dvojica koncových bodov a ethernet káblov pre pripojenie.

Ako Powerline funguje

Dvojicu adaptérov pripojíte do zásuviek, stlačíte tlačidlá pre synchronizáciu a pripojenie sa vytvorí automaticky bez nutnosti akéhokoľvek konfigurovania. Powerline vytvorí šifrovací kľúč, ktorým sa dvojica zariadení spáruje.

Cez zásuvky je možné vytvoriť nielen virtuálny kábel, ale aj pavučinu spojení. Znamená to, že vzájomne je možné spárovať viacero koncových bodov - v obývačke, kuchyni, detskej izbe, ktoré sa tvária ako prepojená sieť. O tom, že sieť je sprevádzkovaná, vás informuje stavová LED kontrolka. Na prvý pokus vám to nemusí vyjsť, problémom však bude skôr vaša nedočkavosť ako chyba zariadenia. Celkovo nezaberie párovanie a sprevádzkovanie viac ako minútu času.

Pozor na predlžovačky

Spárované zariadenia sme pomocou pribalených ethernet káblov pripojili k smerovaču a koncovým staniciam. Testy dátových prenosov a kopírovania dát cez sieť ukázali, že používateľ nemá šancu rozpoznať, či je pripojený cez elektrický okruh, alebo priamo cez kábel. Svojím výkonom spojenie nespomalilo kopírovanie súborov v lokálnej sieti, plynulé bolo aj prehrávanie HD vysielania z internetu.

Dosah komunikácie závisí od požadovanej prenosovej rýchlosti. Čím sú k sebe zariadenia bližšie, tým vyššiu kvalitu signál má. Môžete však hravo počítať aj s desiatkami metrov. To znamená dostatočnú rýchlosť nielen na surfovanie a prenos dát po sieti, ale aj na prevádzkovanie digitálnej televízie.

Prirodzeným nepriateľom kvality signálu sú však prepäťové ochrany a filtre, takže koncové zariadenie určite nepatrí do zásuvky inteligentnej predlžovačky či zálohovaného zdroja. Zariadenia našťastie indikujú kvalitu signálu a spojenia zmenou farby LED-ky. Ak je signál prislabý pre prenos, zaručene sa o tom dozviete.

Ktoré zariadenie si vybrať

Aj keď obe ponúkané zariadenia stoja rovnako, sú medzi nimi isté rozdiely. Ktoré si vybrať? Siemens HomePlug AV 200 má štíhlejšie a štýlovejšie vyhotovenie, v útrobách sa však skrýva o jednu generáciu starší čip. Na rýchlosti prenosov sa nám to síce neprejavilo, no staršiu technológiu môže byť v budúcnosti ťažšie aktualizovať.

Netgear XAV101 má o málo robustnejšiu konštrukciu, a okrem párovacieho tlačidla dostal do vienka samostatný gombík pre vymazanie interných nastavení. Súčasťou dodávky je aj monitorovací softvér, ktorý dokáže z nového čipu vyčítať informácie o spojení a nastaviť šifrovací kľúč manuálne.

Oba systémy sú navzájom kompatibilné, dokážu sa vzájomne spojiť a majú identické parametre. S pozáručným servisom Siemensu to pre zastúpenie značky na našom trhu môže byť jednoduchšie, Netgear však ponúka o čosi novší čip. Výber je teda na vás.

Na čo je to dobré?

Možno si kladiete otázku, na čo je vôbec takéto riešenie vhodné, ak máme k dispozícii technológiu WiFi. Ak nazriete do cenníkov zariadení, zistíte, že za bezdrôtový prenos si neraz nepekne priplatíte. Platí to pre webkamery so zabudovaným WiFi modulom, platí to aj pre niektoré multimediálne centrá a set-top boxy. So spojením cez zásuvku sa však za niekoľko minút v prijateľnej cene, dostanete k technológii, ktorá nahradí vŕtanie a ťahanie káblov a zaručí mobilitu v dome alebo byte len za pomoci elektrických rozvodov.

Ak plánujete ťahať internet vo vašej domácnosti, určite by ste o podobnom riešení mali aspoň uvažovať.