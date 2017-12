Európa dá miliardu eur na vývoj palivových článkov a technológií

Európa dá v ďalších šiestich rokoch takmer miliardu eur (okolo 35 miliárd korún) na vývoj palivových článkov a vodíkových technológií.

14. okt 2008 o 16:47 ČTK

BRUSEL. Informovala o tom Európska komisia.

Cieľom je dosiahnuť rozšírenie tejto ekologicky šetrnejšej technológie na trhu pred rokom 2020.

Únia sa chce vďaka oznámenej investícii dostať do popredia vo vývoji vodíkových technológií. od nich si mnohí sľubujú, že pomôžu Európe čeliť energetickým výzvam, s ktorými sa teraz potýka. Vodíkový pohon má navyše potenciál v boji s globálnym otepľovaním, pretože jedinou splodinou je voda.

Únia sa minulý rok zaviazala, že do roku 2020 zníži objem skleníkových plynov o pätinu. Na 20 percent chce tiež zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe.

Do projektu by sa mali zapojiť desiatky súkromných firiem, rôzne univerzity alebo vedecké komunity.

Komisia dá na financovanie 470 miliónov eur, pričom prinajmenšom rovnakú sumu by mali dať firmy, ktoré sa do projektu zapoja.