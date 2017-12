Ako ušetriť na volaní z mobilu?

Radí hovorca spoločnosti Telefónica O2 Slovakia René Parák

14. okt 2008 o 0:00

Neplaťte za to, čo nevyužijete

Marika, 43: V rodine máme tri mobily. Ja mám balíček 60 minút, manžel 120 a dcéra 25. Naše účty sú každý mesiac minimálne 1 730 Sk (57,43 €). Pritom ani neprevoláme všetky minúty. Dá sa s tým niečo urobiť?

René Parák: Mesačne platíte spolu za 205 minút a predpokladajme, že spolu pošlete asi 60 SMS. S novou ponukou O2 Fér by ste za rovnaký počet minút a SMS zaplatili iba 940 Sk (31,20 €). To znamená, že každý mesiac by ste ušetrili až 790 Sk (26,22 €). To je až 18 960 Sk (629,36 €) za dva roky. Táto úspora je možná vďaka tomu, že pri využívaní O2 Fér nemusíte platiť žiadny povinný paušál . Preto zaplatíte iba za každú prevolanú minútu, a to 4 Sk (0,133 €) do ktorejkoľvek siete v SR a v ktoromkoľvek čase.

Úspora aj niekoľko sto korún mesačne

Petra, 39: Účty za telefonovanie v našej rodine sú problém.

A to aj napriek tomu, že manželov mobil platí zamestnávateľ. Syn takmer nevolá, má program s balíkom SMS, ja prevolám maximálne 55 minút mesačne. Platíme telefón aj mojej mame, pretože chodí varovať našu dcérku. Spolu prevoláme mesačne asi 115 minút a pošleme asi 270 SMS. Za minulý mesiac sme zaplatili presne 1 174,50 Sk (38,99 €). Ako si môžeme znížiť účty?

René Parák: Podobne ako v predchádzajúcej otázke, tak aj tu vidím hlavný problém v tom, že musíte vášmu operátorovi platiť aj za to, čo neprevoláte. S ponukou O2 Fér však platíte len za to, čo naozaj využijete. Preto by ste pri prechode na O2 Fér dokázali znížiť váš účet na 910 Sk (30,21 €) mesačne, ak by ste synovi kúpili aj dva Extra balíčky SMS do všetkých sietí. Ušetrili by ste tak každý mesiac 264,50 Sk (8,78 €), za dva roky až 6 348 Sk (210,71 €).

Porovnanie cien za mobilné služby

(Pri prevolaní 60 minút v rámci paušálu, 40 minút nad paušál do všetkých sietí a odoslaní 50 SMS počas pracovných dní v čase od 7.00 do 19.00 hod.)

Orange (Paušál 60) 891,80 Sk (29,60 eur) T-mobile (Relax 60) 785,80 Sk (26,08 eur) O2 Fér 500 Sk (16,60 eur)

Ceny sú prepočítané podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.