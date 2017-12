Diablo 3 v novom kabáte?

14. okt 2008 o 9:47 Ján Kordoš

Samozrejme, nový runový systém je super, ale poníkovia sú ešte viac super. Tričko zrejme nebude patriť k oficiálnym reklamným predmetom (Jay povedal, že iba v prípade veľkého dopytu), ale vôbec by sme sa nenahnevali, keby tomu tak bolo. Na dračku by išlo určite. Wilson ním reagoval práve na nahnevaných hráčov, ktorí nadávajú na celkovú svetlosť hry a pestrofarebné farby. Otázkou ešte ostáva, či sa nám Jay nesnažil nenápadne naznačiť aj niečo nové. Pôjde o nové logo hry? Budeme môcť mať v Diable 3 vlastné zvieratko? A bude to ružový poník?



Zdroj: Kotaku