Silent Hill: Homecoming bude v Európe meškať

14. okt 2008 o 9:13 Ján Kordoš

Tak skoro to nebude. Vydavateľ Konami sa z bližšie neuvedených dôvodov rozhodol vydanie hry odložiť až na február 2009. Oficiálne sa môžeme dohadovať, že za to môže lokalizácia do viacerých jazykov, neoficiálne sa šušká o tom, že vývojári skúsia európsku verziu vylepšiť, pretože severoamerické publikum až tak spokojné nebolo a aby sa hra nestratila na preplnenom predvianočnom trhu, pôjde von o pár mesiacov neskôr. Zdá sa, že konkurencia v podobe Dead Space je zrejmá.

Zdroj: CVG