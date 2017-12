Energia zo slnka a vetra

Vybitý mobil, vreckový prehrávač či LED svietidlo? S multinabíjačkou Hymini by to v teréne nemal byť žiadny problém. Dokáže skrotiť vietor a slnko, z ktorých vyrobí energiu.

14. okt 2008 o 8:30 Milan Gigel, (mg)

Ekologická nabíjačka je vybavená veternou turbínou a solárnym panelom, ktoré generujú na výstupe 5 voltové napájanie. To znamená, že pomocou USB nabíjačky dokážete dočerpať cennú energiu do ľubovoľného zariadenia. Výstupný prúd nebude najvyšší, za skúsenosť so zelenou energiou to však stojí.





Dostupnosť: http://shopping.discovery.com/product-71617.html?jzid=40588073-2-0

Orientačná cena: 75 dolárov (1 685 Sk)