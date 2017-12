NHL 09 - hokejový ošiaľ pokračuje

Poznáte to. Electronic Arts rok čo rok vydáva nový ročník (nielen) hokejovej simulácie NHL a vždy ide o dobre predávaný projekt. PC hráči prskajú síru, pretože ich NHL vyzerá ako spred 5 rokov a noviniek je málo, respektíve zanedbateľné. Ak však investuje

13. okt 2008 o 21:06 Ján Kordoš

Nebudeme preto tento rok hovoriť o PC verzii – tá proste vyzerá tak ako pred rokom (ako pred ďalším rokom, ako pred ďalším, ďalším rokom...) a neprináša ani toľko noviniek, čo verzie konzolové, ktoré môžeme nazvať plnohodnotné. Na pravidlách hokeja sa toho mnoho zmeniť nedá, taktiež klasické možnosti ako jeden zápas, sezóna a kariéra či tréning, európske ligy (s mierne nepresnými štatistikami) môžeme prehliadnuť. Sú tu, vieme o nich, boli tu už aj minule. Poznáme to všetko, hráčov si vytvárame už roky a nie je to nič nezvyčajné. Taktiež myšlienka hrania za celý tím, kedy ovládate celú päticu hráčov na klzisku, je stará ako hokejové simulátory samotné, preto si len povieme, že to tumáme a veľmi dobre vieme ako to vyzerá a prebieha.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Minulý rok sa veľké zmeny udiali v sekcii ovládania, kde sme pravý analóg používali na mávanie hokejkou. Išlo o systém nový, pomerne zaujímavý, ale pôrodným bolestiam sa nevyhol, čo dokumentuje fakt, že v novej verzii je ovládanie hokejky omnoho príjemnejšie, prirodzenejšie, efektnejšie, zábavnejšie – jednoducho si v EA Sports sadli, skúšali, menili, až našli vhodný kompromis medzi simulátorom a arkádou. Hokej od EA bol totiž vždy akčnejší, než je tomu u konkurenčnej série NHL 2KX. So Skill-stickom je však nové NHL omnoho bližšie obrazu skutočnému hokeju. Stále je síce vidno, že sa hrá výhradne pre efekt a stredné pásmo ihriska tu je len preto, že v strede zahrávate buly. Drvivú väčšinu času trávite v súperovej alebo vašej tretine.

Takže je to stále akčné, avšak nelietate ako o dušu, hráči už nemajú v zadku raketový pohon, na ľade nedokážu behom okamihu zmeniť smer pohybu. V rámci uchovávanie energie krúžite po ľade tak, aby ste sa šetrili a zároveň sa stavali do vhodnej pozície. V tomto sa nový ročník ešte o chĺpok oproti minulému zlepšil, viac to pripomína skutočný hokej. Dokonalé to ale rozhodne nie je – síce ubudlo hitov a zasiahnutí hráči nelietajú ako kolky (ale pri mantineloch sa s obľubou po náraze zozadu začnú váľať po ľadovej ploche), nevládzu neustále korčuľovať a dokonca občas sa dá na ich samostatnú hru aj pozerať.

Nesmierne pozitívne je, že vylepšenia sa tentoraz sústredili na obrannú činnosť – a dokonca nejde o reklamný blábol, ale skutočný fakt. V útoku totiž po poctivom tréningu robíte neskutočne nádherné sťahovačky, posúvate si puk ako len chcete, pri náprahu a manuálnom mierení vymetáte pavučiny bránky – proste je to lahôdka a stvárate prepracované kúsky, hodné hviezd. To síce so skutočným hokejom nemá až tak mnoho spoločného (predsa len hviezdite dosť často), prihrávky sú stále v drvivej väčšine prípadov (pokým teda nejde o nahrávku finálnu, pred bránku) presné na milimeter, nepresností sa hráči nedopúšťajú. To je ale už len opakovanie toho, že všetko dôležité sa deje práve v útočných tretinách.

Prejdime k obrane – šibrinkovanie hokejkou k vypichnutiu puku viesť môže, rovnako nie je zakázané klepnúť súperovi vo vhodný okamih po hokejke, respektíve mu ju nadvihnúť. Často to funguje a niekedy to budete možno aj zneužívať, ale určite ide o hokejovejší zážitok ako pri neustálom atakovaní telom. Niektoré príliš hrubé útoky vedú samozrejme k faulom a pokým si nastavíte ich citlivé posudzovanie, rozhodne nemôžete všetkých hráčov zrážať k zemi, pretože budete odmenení odchodom na trestnú lavicu. Pri obrannej činnosti si veľmi rýchlo všimnete, že obrana sa nevrhá bezhlavo do útočenia, obrancovia si držia svoje teritória a snažia sa aktívne brániť útočníkovi v prieniku, prípadne streľbe. Nie vždy to vyjde, na to je umelá inteligencia ešte stále príliš umelá.

Niekedy však dokáže prekvapiť skutočne podarenou akciou, nádhernými prihrávkami, nakorčuľovaním si do voľného priestoru, parádičkou, tečovaným pukom či dokonca došlo aj ku gólu po vykorčuľovaní spoza brány. Útočné kreácie si budete pochvaľovať, viac kiksov je v obrane – ak ju neovládate vy, párkrát za zápas sa stane, že útočník proste obrannou líniou prejde. Tá sa len nečinne prizerá a už je to len na brankárovi - tí taktiež dokážu ako podržať, tak pustiť gól spred modrej čiary. Umelú inteligenciu si môžete sami meniť, upravovať a funguje aj systém postupného učenia sa: ak dáte súperovi gól z one-timeru po prihrávke pred bránu, bude si na to súper už dávať pozor a snaží sa nepúšťať vás do týchto situácii. Má to zabrániť rovnakým a zaručene funkčným situáciám, z ktorých pramení gól. Istý čas to aj bude fungovať, ale nič nie je dokonalé a už teraz nájdete niekoľko situácií, ktoré vám zaručia, že sa pred bránu dostanete.

Ovládanie hokejky analógovou páčkou je proste super a keď si na túto vymoženosť zvyknete, prídete na jej kladné stránky, budete to milovať. Navyše je ovládanie jemnejšie ako minule. Ale to by bolo na novinky pomerne málo. Isteže, máme tu licencie, dokonca aj národné tímy, môžeme si spraviť turnaj a – a potom je tu multiplayer. Hoci sa NHL 09 chváli možnosťou jedinečného módu šiesti na šiestich, s touto ponukou prišlo pred pár dňami NHL 2K9. Každý z hráčov si vezme na vlastné tričko úlohu jedného z hráčov a musí plniť taktické pokyny pre svoj post. Zatiaľ sa online ligy síce len rozbiehajú, ale so skúsenosťami z minulosti sa dá tvrdiť, že pôjde znovu o jedinečnú možnosť ako zostať pri virtuálnom hokeji až do ďalšieho ročníku.

Najväčšou novinkou – najviac reklamovanou a skutočne aj najzaujímavejšou – je mód Be a Pro. To, čo sme si mohli okúsiť v minulej FIFE, máme v NHL 09 ako na podnose. Presne tak ako sme chceli, ako sme si vysnívali a chceli mať. Vytvoríte si hráča, vaše virtuálne ego, zvolíte si pozíciu, na ktorej chcete hrať a ako mladík ste vhodení na jednu z fariem v AHL. Ak na to nemáte, pokojne si vyberte existujúceho hráča priamo z NHL a naskočíte do rozbehnutého vlaku. My si však budeme hovoriť o vytvorenom hráčov. Pri hokejistoch práve naeditovaných platí, že budete vhodení do tretej lajny. Svojimi výkonmi musíte presvedčiť vedenie, že ste cennou posilou a obrovským talentom. Kamera sleduje výhradne vás, nemôžete sa prepnúť na iného hráča, musíte sa podvoliť tímu. Je to niečo príjemne osviežujúce, pretože takto uvidíte, že samotný hokej nie je až tak jednoduchý. Modrá šípka vám znázorňuje priestor, v ktorom by ste sa teoreticky mali približne nachádzať. Vtedy zistíte, že útočiť neznamená len to, že ako center ste vpredu, ale máte svoje miesto, snažíte sa uvoľniť, meniť pozíciu s ostatnými hráčmi. Často to môže zvádzať k tomu, aby sa hráč hnal len za svojimi štatistikami, ostával vpredu, čo by vám však vydržalo asi tak po prvé striedanie.

Po príchode na lavičku dostanete informácie od trénera, ktorý vás pochváli, vyzdvihne klady a zároveň zglbe za chyby, poukáže na nedostatky. Následne dostanete hodnotenie a len to najlepšie vám zaručí dostatok bodov, ktoré investujete do troch rôznych oborov (v rámci ktorých máte niekoľko vlastností, ktorých úroveň si zvyšujete a na ľade to poznať teda rozhodne je). Neberie sa totiž len gól či asistencia, musíte mať čo najlepšie plus/mínus body, musíte hrať tímovo, čiže nahrávať ostatným, pýtať si prihrávku vhodnou pozíciou, pomáhať v obrane, hájiť svoj priestor a pravidelne striedať. Výdrž je prezentovaná formou energie a ak už žiadnu nemáte, idete na lavičku, kde sa vám energia obnoví – netrvá to ani príliš dlho, takže celkovo odohráte približne dve tretiny zápasu. Počas oddychu sledujete hru svojich spoluhráčov, kde uvidíte ako klady, tak i zápory umelej inteligencie. Niekedy im to skutočne ide a vy sledujete nádherný hokej, že sa vám ani zo striedačky nechce (stlačením tlačidla privoláte hráča k lavičke a naskakujete na ľad) a necháte ich dokončiť akciu či len tak hrať, pretože im to momentálne sype. Je nutné naplánovať kedy sa striedanie uskutoční, prečíslenia vie súper využiť a typicky slovenské góly, kedy sa väčšina pätorky vyberie striedať a súper útočí, tu nekončia pre vás najlepšie. Nájsť ten správny moment nie je jednoduché, ale o to viac vás to bude baviť.

Priznám sa – zahral som si jeden klasický zápas za celé mužstvo, skúsil som pár zápasov v turnaji za rodnú hrudu a potom sa venoval výhradne Be a Pro módu, ktorý je ťahúňom tohto ročníku. Všetko ostatné už proste poznáte a je zbytočné sa tomu venovať. Okrem toho, že je práve toto niečo famózne a musíte sa naučiť hrať nielen na seba, ale hlavne za tím, má táto novinka aj chyby. Jedna z tých najdôležitejších je kamera. Akčný pohľad umiestnený za vašim hráčom je najakčnejší, výborne sa na to pozerá, pretože vidíte seba a vidíte sa v plných detailoch. Dostanete puk, chcete prihrať a nastanú problémy. Na obrazovke totiž ani po rohoch, ani nikde inde nie sú ukazovatele toho, kde máte spoluhráčov, v prípade, že nevidíte puk, kde je ten. Vidíte len seba, vidíte sa v plných detailoch a nevidíte nič iné. Ste krásni. Ale prd z toho. Tento neduh sa samozrejme dá odstrániť – navolíte pohľad s pukom v strede obrazovky a sami seba na ihrisku už nejako nájdete, ale tento podraz, ktorý podlomil tomuto inak perfektnému módu, cítiť budete okamžite. Poľahky vbehnete do postavenia mimo hry, budete nahrávať naslepo a premýšľať, čo by sa stalo, keby bol v dolnej časti radar ako pri futbalovej FIFE alebo by ste po stranách obrazovky videli šípky s vašimi spoluhráčmi a mali tak aspoň minimálny prehľad o ich pozícii.

Dobre, to je to zlé, čo vás môže odradiť, ak však máte chuť hrať skutočný hokej za jedného z členov tímu, budete vo vytržení. Pomaličky stúpate po rebríčku – najprv si musíte odohrať more zápasov v AHL. Pokojne celú sezónu, pokojne aj dve a pokojne sa tam môžete trápiť dlhšie, avšak nebude to hneď znamenať, že si zápas nebudete užívať. Hra síce nebude mať tak vysokú úroveň, vy sa však zároveň nestratíte a naučíte hokeju a nazbierate prvé skúsenosti. Trvá to skutočne dlho, ale NHL 09 si predsa nebudete kupovať kvôli tomu, aby ste hru s krabicou po dvoch týždňoch zahodili do kúta. Beh na dlhú trať sa však oplatí, môžete pokojne zostať verní jednému klubu alebo ísť vždy za lepším – proste je to novinka, ktorá stojí za to, aby ste do hry išli. Druhým problémom pre niekoho môže byť, že istý čas proste na striedačke byť musíte, ale tak je to i v skutočnosti, navyše tam až tak mnoho času netrávite.

To, že si môžete zvoliť ktorýkoľvek post, znamená skutočne ktorýkoľvek – aj brankára. Po niekoľkých desiatkach zápasov v úlohe centra, po prepracovaní sa do prvej lajny (a následnom spadnutí do druhej pre nevyrovnané výkony – ono sa totiž môže stať, že v niekoľkých zápasoch budete žiariť a potom sa pár zápasov len dotknete puku, nezískate ani bod do kanadského bodovania, proste budete z formy) som si povedal, že brankár predsa nemusí byť zlé riešenie. Je síce pravdou, že pokým vás nik neoblieha, neútočí, nemáte čo robiť. Je taktiež pravdou, že útočníci sú niekedy neefektívni a keby sa dalo, tak ten puk do brány dotlačíte očami. Zároveň je pravdou, že obrancovia robia kiksy, za ktoré by ste ich umlátili lapačkou. Áno. To všetko je pravda pravdúca, ale keď vás chytí hranie za brankára, vykašlete sa na klasickú hru, korčuľovanie po ihrisku a zostanete strážiť svätyňu. Pohľad sa presunie za váš chrbát a dostávate novú porciu hrateľnosti, úplne odlišnej zábavy, akú nepoznáte. Na začiatku budete v bráne (alebo častejšie mimo brány) skôr na ozdobu a chytať sa naučíte až po tvrdom tréningu. Nie je však nič lepšie, keď predvediete bravúrny zákrok, za ktorý vás pochvália komentátori a vy si to celé znovu pozriete v spomalenom zázname. Podržali ste tím a musíte tak robiť stále, pretože z každej strely môže padnúť gól, pokým ju nevykryjete. Každý dorazený puk, ktorý proste len vyrazíte pred seba, môže byť gólom – a pokojne si ho zrazíte párkrát aj sami do siete.

Pocit z najdôležitejšieho postu v tíme však bude neopísateľný a nesmierne chytľavý. Je náročné stať sa skvelým brankárom. Už len preto, že na začiatku ste ucho a svoje vlastnosti máte podpriemerné. Pohyb sa vám bude zdať príliš rýchly, brankár sa bude presúvať až príliš, nechávate odkryté rohy brány, staviate sa do nevýhodnej pozície alebo nestihnete zareagovať či necháte prejsť puk pred vami (správne ho treba vyraziť, pretože z druhej strany si už nabieha protihráč, ktorý to tam zavesí)... alebo vás zradí obrana a útočník si vás vychutná a poľahky skóruje. Vtedy vás pôjde rozhodiť, ale cítite svoju silnú úlohu v tíme. Vy ste základom, vy nemôžete dostávať góly. Keď vychytáte svoj prvý shotout, bude to na malú oslavu, ale po dlhšom čase sa stane, že do NHL od EA Sports prenikla dávno zabudnutá hokejová atmosféra. Akcie sú z tohto postu rýchle, overíte si svoje reflexy a keď útočník netrafí bránu a namieri privysoko, inštinktívne sa uhnete pred letiacim pukom na plexislo - čiže presne na vás. Sústrediť sa budete pri každom protiútoku súpera. Táto funkcia, tento post bol rozoberaný v minime recenzií – paradoxne však ponúka neskutočnú zábavu. Vylepšiť však potrebuje aj ten – obrana je niekedy príliš deravá, hráč hokejkou prejde cez bránu (aj s pukom) alebo pri kolízii textúr a dementnej AI obranca zavadí hokejkou o vašu výstroj a dá tak vlastný gól. Taktiež trénerove frflanie je úplne bizarné: povie vám, že ste zlí, pretože ste dostali gól. A nijako nespomenie, že ste vychytali 3 čisté šance a máte takmer 95 percentnú úspešnosť a obrana stojí za... za nič.

Niekedy sa proste stane, že z desiatich striel dostanete tri góly. Inokedy na ľade žiarite. Je to niečo úplne iné, odlišné od minulých dielov NHL, možno aj preto tak príťažlivé. Pokým nie ste na podobné exotické skúšanie, radi ostanete pri voľbe hrania za hráča v poli a o brankársky post ani nezavadíte. Táto možnosť tu je a kto chce, má čo najbližší rok robiť.

Po technickej stránke sa až na niekoľko drobností spomenutých vyššie nedá na hru povedať krivé slovo. Niekto mal proste v hrsti viac pasteliek ako konkurent z 2K Sports, a preto vyzerá lepšie klzisko, aj hráči samotní, animácie sú omnoho realistickejšie, zrejme ich niekoľko i pribudlo, hráči sa predstavujú na klzisku famózne, puk sa odráža aj od tela hokejistov, takže nie je nič nezvyčajné, keď po bombe dostane brankár pecku do prilby a sám si potom zrazí puk za svoj chrbát. Alebo spoluhráč nešťastne tečuje puk do vlastnej siete. Zlepené góly nie sú vôbec nezvyčajné, dosť ich padá aj po dorážkach, niekedy sa pomaličky posúva za bránkovú čiaru – vizuálna stránka stojí za to. Jej jedinou chybou je, že framerate poklesne na maximálne únosnú mieru, nepríjemne to cukne a vy stratíte koncentráciu, drahocenné desatiny sekundy, čo môže, ale nemusí zapríčiniť gól, ak hráte za brankára.

Zvuková stránka je taktiež klasická a tým pádom na vysokej úrovni. Na ľade to žije: nepočujete len korčuľovanie hráčov a puk, ale hráči po sebe pokrikujú, naznačujú si postavenie mimo hry, proste to znie skvele. Pri prerušenej hre počujete hudbu na štadióne, skladieb by však mohlo byť omnoho viac a ocenili by sme klasické odrhovačky. V menu je počuť soundtrack – tradične nadupaný, rýchly, hokejový. Konzolové verzie sú obohatené o české titulky, tie sú však značne krkolomné a vyzerá to, akoby ich prekladal stroj, prípadne slovíčka boli nahádzané do programu a preložené automaticky, doslovne. Český dabing vás sprevádza výhradne v úvode hry a je tým pádom úplne bezpredmetný. Lokalizácia je však skôr zahanbujúca ako podarená. Počas hry vás svojimi myšlienkami zásobuje dvojica komentátorov. Je to o niečo lepšie ako naposledy, majú viacero fráz, stále je to však o tom, že po pár zápasoch postrehnete podivné chovanie sa v niektorých prípadoch, kedy je vo vyloženej alebo prekvapivej príležitosti ticho a obyčajný útok komentovaný ako majstrovský výkon.

Otázka je preto jasná: Ísť do toho alebo nie? Máte predošlý ročník a neláka vás hranie za jedného hráča v móde kariéry? Ostaňte pri minulom ročníku. Minulý ročník nemáte? Choďte okamžite do toho, toto je momentálne najlepší hokej pod slnkom. Predošlý ročník máte, ale skúsili by ste si vytiahnuť samého seba z pozície mladého ucha vo farme na hviezdu NHL? Aj napriek tomu, že nebude hrať žiadny iný mód, táto voľba pre vás nestratí lesk dlhé mesiace. A keď si budete myslieť, že ste skutočne ten najlepší z najlepších, je tu lákadlo, ktoré sa nedomieta: multiplayer. Najnovšie NHL 09 sa podarilo. Najlepší, hoci nie najreálnejší, hokej, ktorý si môžete vyskúšať. Škoda však, že väčšinu z týchto vlastností PC verzia nebude mať a zostáva tak v tieni vyšperkovaných bratov.