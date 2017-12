Bill Gates už nieje najbohatší Američan

Warren Buffett predbehol Billa Gatesa v rebríčku najbohatších Američanov Forbes 400, čím sa dostal na jeho vrchol.

10. okt 2008 o 12:40 SITA

NEW YORK. Magazín Forbes pravidelne vydáva prestížny zoznam Forbes 400 a momentálne reviduje rebríček na základe vplyvu finančnej krízy. Uviedla to agentúra Bloomberg odvolávajúc sa najnovšie zostavený zoznam najbohatších Američanov, ktorý by mal byť zverejnený v priebehu tohto mesiaca.

Predseda predstavenstva spoločnosti Berkshire Hathaway Warren Buffett dosiahol hranicu čistého majetku približne 58 mld. USD, keď si pripísal v období od 29. augusta do 1. októbra vyše 8 mld. USD. Buffett na čele rebríčka predbehol spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa, ktorému v spomínanom období poklesol majetok o 1,5 mld. USD na hodnotu 55,5 mld. USD. Bill Gates bol na prvom mieste zozname magazínu Forbes posledných 15 rokov. Najväčší prepad celkovej hodnoty imania zaznamenal generálny riaditeľ spoločnosti Las Vegas Sand Sheldon Anderson, ktorý stratil z majetku vyše 4 mld. USD počas finančnej krízy.