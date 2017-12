World of Warcraft hardcore fanúšik

13. okt 2008 o 12:06 Ján Kordoš



Bradsterovi to však zrejme nestačilo a rozhodol sa vytvoriť si partiu vlastnú, ktorej je členom je: on, on, on, on a takto si to zopakujte ešte niekoľkokrát. Na jedenástich počítačoch mu simultánne beží 36 účtov World of Warcraft a jeho postavičky podnikajú epické výpravy. Onedlho Blizzad vydá datadisk Wrath of the Lich King Witch-King a keďže tento fanati... pardon, fanúšik bude chcieť čo najskôr vyhnať svoje virtuálne dietky na maximálnu 80 úroveň, má pripravených 1.500 dolárov na zakúpenie týchto prídavkov. Ročne ho stojí táto zábava niečo cez 5.700 dolárov. Minimálne zaujímavé.

Zdroj:Kotaku