Starcraft 2 bude rozdelený do troch menších epizód

13. okt 2008 o 11:22 Ján Kordoš

Podľa toho, ktorú stranu by ste si vybrali v plnej verzii hry, si takto zakúpite hru. Tá sa bude predávať v troch verziách (Terrans: Wings of Liberty, Zerg: Heart of the Swarm a Protoss: Legacy of the World), pričom kampaň každej bude plnohodnotná, rozsiahla, akoby ste hrali akúkoľvek inú real-time stratégiu. Netušíme, či chce Blizzard týmto krokom trochu viac zarobiť na predávaní nových kampaní, ale keďže nepoznáme cenu, ani to, či pri kúpe jednej verzie budeme mať zľavu na inú, nebudeme sa tým zaoberať. Dôvodom podľa Roba Parda bola príliš veľká rozsiahlosť kampane, ktorá by musela byť buď okresaná alebo by si to vyžiadalo ešte viac času na dokončenie hry. Toto obmedzenie sa týka výhradne singleplayeru, podpora viacerých hráčov bude prístupná pre všetkých v takmer rovnakej miere.

Zdroj: Kotaku