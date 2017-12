Za omyl žiadajte náhradu

Poskytnutie chybnej informácie môže preukázať nahrávka hovoru z linky.To, akú škodu spôsobila,musí dokázať zákazník.

13. okt 2008 o 0:00 Denisa Čimová

Poskytnutie chybnej informácie môže preukázať nahrávka hovoru z linky. To, akú škodu spôsobila, musí dokázať zákazník.

BRATISLAVA. Informácie na zákazníckych linkách by mali poskytovať ľudia, ktorí spotrebiteľovi na opačnej strane telefónnej linky dokážu pomôcť.

Nie vždy to však platí. Ak ste odberateľom služby a na základe odporúčaní po telefóne utrpíte škodu, jej náhrady sa budete domáhať problematicky.

K omylu môže dôjsť

Za poskytnutie nesprávnej informácie, ktorá spôsobila zákazníkovi zdržanie pri namontovaní varnej dosky, sa na stránke staznosti.sme.sk pred časom ospravedlnil hovorca Západoslovenskej eneregetiky Ján Orlovský. „Hovor na zákaznícku linku bol odklonený na operátorov externého call centra, ktorí nie sú kmeňovými zamestnancami a preberajú najmä hovory súvisiace s bežnou agendou novej obchodnej zmluvy,“ uviedol.

Do omylu vás však môže priviesť operátor aj pri čerpaní bonusových služieb. Nie vždy ich totiž začnete využívať od chvíle, keď si službu aktivujete, prípadne ich získate po istom čase.

Klient jedného z mobilných operátorov na jeho internetovej stránke popisuje, ako sa na zákazníckej linke zaujímal, kedy má nárok na hovory zdarma. Aktivoval si nový program a v spoplatňovaní služieb nemal jasno. Operátorka mu poskytla informáciu, ktorá sa spotrebiteľovi nezdala. Preto sa opakovane uisťoval, či je to skutočne tak. Neskôr zistil, že ak by sa riadil jej pokynmi, volanie by nemal zdarma tak, ako by, podľa tvrdenia operátorky na linke, mať mal.

Platí to, čo je v zmluve

Otázne však je, či by spotrebiteľ v podobnom prípade získal od poskytovateľa služby náhradu, ak by platil viac, ako podľa rady mal. Podľa advokátky Daniely Ježovej majú totiž písomne dohodnuté zmluvné podmienky spravidla prednosť pred ústnymi dohodami či informáciami. Neodporúča sa spoliehať na telefonické vyjadrenia. Skôr si treba naštudovať zmluvné podmienky, prípadne požiadať operátora o písomné stanovisko či vysvetlenie, ak niektoré podmienky nie sú jasné.

„Záväzná je tá informácia, ktorá je uvedená v zmluve podpísanej oboma zmluvnými stranami,“ dodáva Ježová.

Hovor je zväčša na zázname

Ak na základe mylnej informácie zo zákazníckej linky utrpíte finančnú stratu, napríklad po ubezpečení, že máte telefónne hovory v istom čase zdarma, voláte niekoľko hodín a na účte sa vám následne objaví vysoká suma, musíte preukázať, že ste sa do omylu dostali vinou poskytovateľa služby. Dôkazné bremeno je na vás.

Pri tom vám môže pomôcť nahrávka hovoru. Dôležité je poznačiť si meno operátora, s ktorým ste hovorili. Tiež dátum a čas poskytnutia informácie. Tieto údaje sa dajú dohľadať aj následne podľa výpisu hovorov.

Väčšina poskytovateľov služieb si hovory na zákazníckych, linkách zaznamenáva. „Nahrávky nie sú určené pre spotrebiteľa, ale môžu byť použité pri riešení sporných situácií,“ vraví Jana Burdová, hovorkyňa spoločnosti T–Com, ktorá nahráva prichádzajúce hovory náhodným výberom.

Postup je individuálny

Firmy, ktoré poskytujú služby, tvrdia, že na linkách pracujú kvalifikovaní operátori, a preto je riziko omylov minimálne.

Podľa Dany Kršákovej, hovorkyne Slovenského plynárenského priemyslu, za takéto pochybenie operátora nesie spoločnosť zodpovednosť. Ak by vznikla odberateľovi škoda, prípadný nárok na jej náhradu by, na jeho žiadosť, posudzovala individuálne.

„Ak by prišlo k nedorozumeniu, pri ktorom chybu zapríčinil pracovník firmy, zákazníkovi prirodzene nahradíme škodu. Stačí, že o to mailom, faxom alebo poštou požiada na oddelení služieb zákazníkom,“ uviedol Slavomír Benko zo spoločnosti Slovanet.