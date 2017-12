O prevolané peniaze nemusíte vždy prísť

Ak si vyberiete telefonickú formu reklamácie služby, ktorá nefunguje, o vrátenie prevolaných peňazí budete musieť zabojovať.

13. okt 2008 o 0:00 Denisa Čimová, Denisa Čimová

BRATISLAVA. Zákaznícke linky, na ktorých sa dajú reklamovať služby, alebo sa informovať na ceny, či na produkty prevádzkujú takmer všetci poskytovatelia služieb. Väčšina z nich však hovory na linky spoplatňuje. Zadarmo sú často len poruchové linky, ale ani tie nie vždy.

Ak máte problém s fungovaním služby, ktorú ste si zaplatili, a operátor na zákazníckej linke, ktorá je spoplatňovaná, vám nedokáže dostatočne rýchlo poradiť, nechá vás čakať alebo vás odkáže na iné číslo, môže vás hovor stáť desiatky korún.

Žiadať nie je zvykom

Ponosy na finančnú stratu spôsobenú hovormi na zákaznícke linky sa objavujú asi v jednom z troch podnetov, s ktorými sa spotrebitelia obrátia na staznosti.sme.sk. V praxi sa však o vrátenie peňazí za hovor na linku uchádza len málokto.

Aj Jana Drgoncová zo spotrebiteľského združenia Infospot tvrdí, že ľudia vôbec neuvažujú, že by si takúto škodu uplatnili. „Sú skôr nahnevaní, že sa nedovolali, alebo dovolali a nič nevybavili, takže museli zvoliť inú cestu. Považujú to za väčšiu škodu ako to, že hovorom prišli o peniaze,“ dodáva.

Podľa Slavomíra Benka zo spoločnosti Slovanet, ktorá poskytuje služby vysokorýchlostného internetu, je požiadavka na vrátenie peňazí zákazníkov, volajúcich z inej telefonickej siete mimoriadne zriedkavá. Odôvodňuje to tým, že hovory sú za ceny miestnych volaní a sú teda lacné. Dodáva, že spoločnosť kompenzáciu takýchto hovorov neposkytuje.

Oplatí sa to skúsiť

Ak je reklamácia zaplatenej služby oprávnená, máte právo žiadať nielen jej opravu. Advokátka Daniela Ježová tvrdí, že spotrebiteľ má právo požadovať od poskytovateľa služby úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s úspešnou reklamáciou. Výšku predmetných nákladov a ich priamu súvislosť je povinný preukázať a náhradu si musí písomne uplatniť u poskytovateľa služby. Ak neuspeje, môže sa ešte obrátiť na súd.

„Odberateľ má nárok na úhradu dôvodne vynaložených nákladov spojených s oprávnenou reklamáciou, ktorých vynaloženie našej spoločnosti v spojitosti s uplatňovaním reklamácie preukáže,“ nepopiera túto možnosť riešenia ani hovorkyňa Slovenského plynárenského priemyslu Dana Kršáková.

Niekde bez šance na úspech

Bez úspechu pravdepodobne môže ostať vaše úsilie dosiahnuť vrátenie peňazí pretelefonovaných v prípade problému na zákazníckych linkách dodávateľov elektrickej energie.

A to aj v prípade, keď vám ich školení operátori na zákazníckej linke dostatočne rýchlo nedokážu v rámci telefonickej reklamácie poskytnúť informáciu, o ktorú máte záujem, a vy tak prídete o desiatky korún.

„Východoslovenská energetika v takýchto prípadoch nerefunduje náklady spojené s hovorom na zákaznícku linku. Je to jeden zo spôsobov kontaktu s našou spoločnosťou, ktorý si zákazník sám zvolil,“ uviedla jej hovorkyňa Andrea Danihelová. Hovory na zákaznícku linku, spoplatňované tarifou miestneho hovoru na pevnú linku zo siete príslušného operátora, nekompenzuje zákazníkom ani spoločnosť Západoslovenská energetika.

Anna Žatková z odboru komunikácie Stredoslovenskej energetiky tvrdí, že každý takýto prípad posudzuje spoločnosť individuálne. „V prípade vzniku škody si možno uplatňovať nárok v zmysle právnych predpisov,“ dodáva.

Dôležité čísla Slovenský plynárenský priemysel Zákaznícka linka: 0850 111 363 v pracovné dni 7.00 ­ 20.00 h. Poruchová linka: 0850 111 727, 24 hodín denne, pri volaní na obe linky z pevnej siete sadzba miestneho hovoru, pri volaní z mobilu sadzba operátora do pevnej siete.



Stredoslovenská energetika Zákaznícka linka : 0850 111 468 0906 252525, v pracovné dni 6.00 ­ 20.00 h, linka 0850 111 468 spoplatnená pri volaní z pevnej siete ako miestny hovor v pevnej sieti T­Com, inak podľa cenníka operátora. Hovor na linku 0906 25 25 25 sa platí ako hovor v Orange. Poruchová linka: 0800 159000 24 hodín denne, bezplatná.

Východoslovenská energetika Zákaznícka linka: 0850 123333, v pracovné dni 7.00 ­ 20.00 h, v sobotu od 9.00 do 16.00 h, cena miestneho hovoru. Poruchová linka: 0800 123 332, 24 hodín denne, bezplatná.

Západoslovenská energetika Zákaznícka linka: 0850 111 555, v pracovné dni 7.00 ­ 19.00 h, cena miestneho hovoru na pevnú linku zo siete operátora. Poruchová linka: 0800 111 567, 24 hodín denne, bezplatná.



T–Com Centrum služieb zákazníkom: 0800 123 456, sedem dní v týždni 7.00 ­ 22.00 h, v rámci Slovenska bezplatná. Internet Hotline: 0800 123 777, denne 7.00 ­ 22.00 h, bezplatná. Poruchová služba: 12 129, nonstop, bezplatná. Technická podpora: 0900 211 111, v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h, počas víkendov a sviatkov 9.00 ­ 17.00 h¶, 18 Sk (0,6 eura)/ min.

UPC Broadband Infolinka: 02/594 22 222, každý deň od 7.00 do 20.00 h, cena miestneho hovoru.

Slovanet Infolinka: 0800 608 600, v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h, bezplatná. Služby zákazníkom: 02/ 208 28 680, pracovné dni 8.00 ­ 16.30 h. Technická podpora: 02/208 28 119, denne od 8.00 do 20.00 h. Fakturácia: 02/208 28 350, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 h, volania na tri špecializované linky v rámci siete Slovanetu zadarmo, z inej siete ako mestské hovory.

Zdroj: vybraní poskytovatelia služieb