Botticelli podľa vedcov tlmí bolesť, Picasso nie

Krása obrazov talianskeho renesančného majstra Sandra Botticelliho môže pomôcť pacientovi zabudnúť na fyzickú bolesť.

11. okt 2008 o 22:13 ČTK

LONDÝN. Krása obrazov talianskeho renesančného majstra Sandra Botticelliho môže pomôcť pacientovi zabudnúť na fyzickú bolesť, zatiaľ čo pohľad na diela Pabla Picassa alebo Fernanda Botera taký účinok nemajú. Tvrdí to štúdia, ktorú spracovali vedci z univerzity v juhotalianskom Bari a ktorej výsledky zverejnil v septembri britský časopis New Scientist.

Autori štúdie vyzvali dvanásť dobrovoľníkov oboch pohlaví, aby si na internete zvolili z ponúknutých 300 umeleckých diel tie, ktoré považujú za najkrajšie a tie, ktoré považujú za najškaredšie. Potom ich vyzvali, aby sa pozerali na krásne aj "ošklivé" obrazy, zatiaľ čo im laserom vyvolávali v prstoch pocit ako pri pichnutí špendlíkom.

Ukázalo sa, že keď sa pacienti pozerali obraz, ktorý považovali za krásny, pociťovali podľa vlastných slov len tretinu bolesti, akú cítili, keď sa pozerali na škaredé dielo.

Tento výsledok potvrdilo aj meranie elektrickej činnosti mozgu pacientov počas pokusu. Medzi "krásnymi" obrazmi boli okrem Botticelliho aj Hviezdna noc od Vincenta van Gogha alebo skupina tanečníc od Edgara Degasa.

Medzi "ošklivé", ktoré upokojujúci účinok nemali, patril napríklad jeden Picassov autoportrét a obrazy kolumbijského moderného majstra Botera, pre ktorého sú typické veľmi zavalité postavy.

"Krása evidentne ponúka rozptýlenie, ktoré škaredé diela neposkytujú. Myslím, že výsledky ukazujú, že je potrebné ďalej skúmať, ako by krásne prostredie mohlo prispievať k zmierneniu utrpenia. Nemocnice sa navrhujú, aby boli funkčné, ale mali by sa zobrať do úvahy aj estetické aspekty," citoval časopis profesorku Marinu de Tommasovú, ktorá výskumný tím viedla.