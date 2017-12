Obedná pauza: chápadlový žonglér

V hre Booty Juggler sa stanete chobotnicou, ktorá musí žonglovať s mnohými predmetmi naraz. Pochytať s chápadlami chce všetko. Drahocenné veci, ktoré môže pridať do svojej zbierky, ryby ktoré chce zožrať, a hlavne bomby, ktoré chce v správnom čase odhodiť

13. okt 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Ovládanie:

Predmety na chápadlách môžete vyhadzovať klávesmi A, S, D - J, K, L, alebo na ne klikať myškou.

Prirodzene, zachytíte predmety iba vtedy, ak dopadnú na prázdne chápadlo. V správny čas teda chápadlá treba uvoľňovať a predmety si prehadzovať z jednej strany na druhú. Pri rozhodovaní vám pomôžu aj farby trajektórií, ktoré naznačujú, kam má predmet namierené.

Bomba vám nesmie vybuchnúť na chápadle ani pri poklade naspodku obrazovky.

