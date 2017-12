Na čom si zahráme Fallout 3

10. okt 2008 o 8:36 Ján Kordoš

Minimálna konfigurácia:

CPU: Pentium 4 2.4 GHz

RAM: 1 GB (2 GB pre Visty)

Graf.karta: GeForce 6800 alebo Radeon X850 alebo lepšia karta s 256 MB pamäte

Ide o minimum, kto chce viac, musí mu mať jeho miláčik dvojjadrový procesor, raz tak toľko pamäte a grafickú kartu novšej generácie. To by človek nepovedal. PC verzia by mala byť navyše vyladená pre potreby osobných počítačov, využívať bude klávesnicu i myš, podporovať však bude aj gamepad. Nemalo by prísť k takým nepríjemnostiam ako nevhodný font, či nie práve najvhodnejšia ovládacia schéma celej hry, ktorá mohla byť v Oblivione omnoho viac user-friendly. Už podľa minimálnej konfigurácie sa počas vývoja venovali aj optimalizácii. Čo sa týka protipirátskej ochrany - počet inštalácii nebude obmedzený, overovanie legálnej kópie prebehne nazačiatku ako pri Oblivione. Obavy z pirátskych kópií pretrvávajú, pričom PR manažér Bethesdy upozornil hlavne na trh Strednej a Východnej Európy, no napriek tomu dúfajú, že sa hra bude predávať aj na týchto trhoch. My taktiež...

Zdroj: PR