Šimomura vďačí za vzdelanie útoku na Nagasaki

9. okt 2008 o 14:58 SITA

TOKIO. Osamuno Šimomura, jeden z tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za chémiu, vďačí svojej akademickej kariére americkému nukleárnemu útoku na Nagasaki, ktorého sa takmer stal obeťou.

"Zmenilo to môj pohľad na život," vyhlásil 80-ročný bývalý profesor na Univerzite v Bostone pred reportérmi v Massachusets. O jeho životnom príbehu informovali vo štvrtok japonské médiá. "Každý deň som bol svedkom toho, ako odvážajú telá z mesta Nagasaki. Cítil som k ním ľútosť," povedal Šimomura, ktorý posledných 45 rokov prežil v Spojených štátoch a o tohtoročnú Nobelovu cenu sa podelil s dvoma americkými vedcami.

Keď mal Šimomura 16, bolo jeho telo vystavené takzvanému "čiernemu dažďu". Tento termín označuje situáciu, keď sa po výbuchu atómových bômb v Hirošime a Nagasaki dostal do atmosféry rádioaktívny prach, ktorý sa potom rozpŕchol aj do iných japonských miest. Vedec potom pracoval v muničnej továrni v meste Išahaja, len 20 kilometrov od epicentra výbuchu.

Pri jadrovom útoku prišlo o život 74 tisíc ľudí a tlaková vlna zdevastovala množstvo budov vrátane Lekárskej univerzity v Nagasaki. Školu potom presunuli do bývalých kasární neďaleko Šimomurovho domu. Japonec nemal klasické vzdelanie pre mobilizáciu počas II. svetovej vojny. A napriek tomu, že ho v roku 1948 prijali do tejto školy, nezaujímal sa o chémiu ani farmáciu.

"Počas strednej školy som takmer vôbec nemal možnosť dosiahnuť akékoľvek vzdelanie. Okrem čítania a písania som sa všetko ostatné naučil sám," tvrdí dnes vedec.

Ako výskumný asistent sa Šimomura v roku 1955 presunul do Univerzity v Nagoja, kde získal vedecký titul PhD v organickej chémii. V roku 1960 ho pozvali na štúdiá do Princetonskej univerzity v rámci plného Fullbrightovo štipendia. V lete roku 1961 Šimomura prvýkrát skúmal takzvaný zelený fluorescenčný proteín (GFP) v medúzach.

Práve za tento objav získal spolu so svojimi americkými kolegami Nobelovu cenu. Okrem svetielkujúcich organizmov existuje ešte jedno svetlo, na ktoré Šimomura nikdy nezabudne. "Pamätám si žiarivé svetlo, ktoré sa vkradlo do nášho domu. Krátko na to som počul obrovský náraz, ktorý ma celkom ohlušil," povedal kedysi o svojom zážitku z jadrového útoku na jeho krajinu.