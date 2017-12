Analytici radia Sony, nech znížia cenu Playstation 3

9. okt 2008 o 14:43 Ján Kordoš

Konzola tak podľa analytikov nemá šancu zaujať aj mainstreamové publikum, o čo sa momentálne snaží vo veľkej miere Microsoft. Reakcia Sony na seba nenechala dlho čakať a v oficiálnom vyhlásení stálo, že k žiadnemu znižovaniu cenu PS3 nepríde, potenciálnych kupcov sa budú snažiť získať a nalákať na nové projekty, medzi ktoré zaradil akčný titul Resistance 2 a hlavne LittleBigPlanet – hru pre každého. Práve druhý menovaný titul m veľkú šancu získať si početné publikum, pretože okrem samotného hrania a prechádzania úrovní v štýle plošinoviek a riešenia logických rénusov, majú hráči možnosť vytvárať nové úrovne, dokonca aj špecifické minihry a následne ich sprístupniť ostatným majiteľom hry.

Ak cena konzoly nepoklesne, analytici si myslia, že predajnosť konzoly nedosiahne nimi predpovedaných 200 tisíc kusov a mnohí potenciálni kupci radšej siahnu po Xboxe 360, ktorý je lacnejší. V tento rok sa spolieha na príchod megahitov ako napríklad Gears of War 2 (podľa analytikov pôjde o najpredávanejšiu hru záveru tohto roka) a má väčšie portfólio hier. Sony sa teda nechystá zlacňovať Playstation 3, nič to však nemení na tom, že to predávaná konzola je (navyše i najlacnejší Blu-Ray prehrávač, čo mnohé spoločnosti predávajúce práve BR prehrávače kritizujú) a každý má možnosť vybrať si. Alebo si kúpiť obe konzoly.

