Telefónica O2 Slovakia vlani so stratou 1,856 mld. Sk

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) - Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. zaznamenala z minuloročného hospodárenia stratu vo výške takmer 1,856 mld. Sk (61,61 mil. €). Rok predtým hospodárila spoločnosť ...

10. okt 2008 o 14:25 SITA

BRATISLAVA 9. októbra (SITA) - Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. zaznamenala z minuloročného hospodárenia stratu vo výške takmer 1,856 mld. Sk (61,61 mil. €). Rok predtým hospodárila spoločnosť tiež v červených číslach, a to vo výške 284,9 mil. Sk (9,457 mil. €). Tržby z predaja vlastnej produkcie dosiahli v minulom roku 550,2 mil. Sk (18,26 mil. €). Z nich tvorili výnosy z telekomunikačných služieb na Slovensku 523,9 mil. Sk (17,39 mil. €). Z predaja tovaru utŕžila firma ďalších 67,3 mil. Sk (2,234 mil. €), pričom väčšina z nich, vo výške 54,3 mil. Sk (1,802 mil. €) pochádzala zo Slovenska. Náklady na telekomunikačné služby operátora tvorili 492,4 mil. Sk (16,34 mil. €). Ďalších 480,4 mil. Sk (15,95 mil. €) tvorili marketingové náklady. Výrobná spotreba operátora dosiahla 1,801 mld. Sk (59,78 mil. €). Vyplýva to z účtovnej závierky za rok 2007 spoločnosti Telefónica O2 Slovakia.

Osobné náklady za minulý rok vyčíslil operátor na 255,4 mil. Sk (8,478 mil. €). K 31. decembru pritom zamestnávala Telefónica O2 na Slovensku 354 ľudí. Telefónica O2 vygenerovala vlani zápornú pridanú hodnotu v objeme 1,407 mld. Sk (46,7 mil. €) a rok predtým bola pridaná hodnota v mínuse 304,3 mil. Sk (10,1 mil. €). Záväzky spoločnosti dosiahli k 31. decembru minulého roka 2,856 mld. Sk (94,8 mil. €), z ktorých krátkodobé dosiahli sumu 2,042 mld. Sk (67,78 mil. €). Z nich tvorili 1,017 mld. Sk (33,76 mil. €) záväzky z obchodného styku a 1 mld. Sk (33,19 mil. €) pôžička od spoločnosti Telfisa Global BV. Ako vyplýva z poznámok k účtovnej závierke, Telfisa poskytla firme Telefónica O2 úver v celkovej výške 2,025 mld. Sk (67,22 mil. €), avšak k 31. decembru vyčerpala Telefónica už uvedenú jednu miliardu. Majetok firmy dosiahol k 31. decembru objem 2,298 mld. Sk (76,28 mil. €).

"Minulý rok sa niesol v znamení investícií najmä do infraštruktúry, výstavby vlastnej siete a informačných technológií. Do hospodárenia sa významne premietli náklady na národný roaming, ktoré sa však počas tohto roka významne znížili, keďže sme dosiahli 88-percentné pokrytie obyvateľstva vlastnou sieťou a úspešne pokračujeme v pokrytí krajských miest výlučne našou vlastnou sieťou. Hospodárenie spoločnosti bolo v súlade s očakávaniami akcionárov. Samozrejme návratnosť investície je pri 100% penetrovanom slovenskom trhu, na ktorý sme ako tretí operátor vstúpili, dlhšia. Podpora akcionárov je evidentná vďaka pokračujúcim investíciám do siete aj nad rámec licenčných podmienok," komentoval výsledky generálny riaditeľ Telefónica O2 Slovakia Juraj Šedivý.

Z ostatných výsledkov Telefónica O2 Slovakia vyplýva, že operátor zaznamenal 39,4-percentný medziročný pokles aktívnych zákazníkov predplatených služieb, keď ich počet ku koncu júna tohto roka dosiahol 200 tisíc. Firma naopak za rok získala 74 tis. zákazníkov fakturovaných služieb, pričom koncom tohto júna ich počet dosiahol 75 tis. Tretí mobilný operátor tak evidoval ku koncu júna tohto roka spolu 275 tis. aktívnych klientov, čo znamená takmer 17-percentný medziročný prepad.

Telefónica O2 Slovakia vstúpila na slovenský trh mobilných operátorov rozhodnutím výberovej komisie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 25. augusta 2006. Licencia zahŕňa práva na používanie frekvencií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz po dobu 20 rokov na účely poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Komerčnú prevádzku svojich služieb odštartoval operátor vo februári 2007. V rámci medzinárodnej skupiny Telefónica patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica O2 Europe, na Slovensku pôsobí ako dcérska firma českej Telefónica O2 Czech Republic, a.s.