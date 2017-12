Počet duševných ochorení sa zvyšuje

9. okt 2008 o 13:20 TASR

Svetový deň duševného zdravia, pripadajúci na 10. októbra, je príležitosťou, aby si zdravá verejnosť každý rok uvedomila existenciu problémov ľudí trpiacich duševnými poruchami. Zároveň sa v tento deň spravidla viac a otvorenejšie hovorí o duševných ochoreniach a využíva sa aj na získavanie nových investícií pre služby a zariadenia pre trpiacich.

Poruchy duševné, neurologické i v správaní postihujú ľudí prakticky všetkých krajín a spôsobujú im nemalé utrpenie. Odborníci konštatujú, že ľudia s týmito chorobami mávajú spravidla zvýšenú úmrtnosť a kvalita ich života nie je na dostatočnej úrovni.

Počet duševných porúch sa zvyšuje v dôsledku civilizačných faktorov, teda aj zmeny spoločenského systému a nárastom nárokov na flexibilitu a úspešnosť. Ako povedal riaditeľ psychiatrickej nemocnice v Pezinku Pavel Černák na tlačovej konferencii Ligy pre duševné zdravie 16. septembra v Bratislave, "nie každý toto životné tempo je schopný zvládať". Medzi duševnými chorobami dominujú stavy úzkosti, závisti a depresie. Práve depresie sú najviac podmienené civilizačnými faktormi.

V najbližších 15 rokoch sa očakáva nárast počtu prípadov depresií.

Psychológ Anton Heretik poukázal, že duševne chorí boli dlhodobo vytláčaní na okraj spoločnosti. "V každom z nás existuje obava z duševne chorých," uviedol. Komunitná starostlivosť podľa neho predstavuje návrat z okraja spoločnosti do jej stredu. Zmena predsudkov zmení správanie spoločnosti, ale zmeny v postojoch a názoroch sa dejú pomalými krokmi, dodal Heretik.

Výskyt nových duševných porúch vzrástol od roku 2000 z počtu asi 30.000 na približne 37.000 v roku 2006, čo predstavuje nárast o 23 percent. Napriek tejto situácii existuje podľa Ligy pre duševné zdravie stále nedostatočná komplexná sieť služieb, ktorá by poskytovala zdravotnú aj sociálnu starostlivosť podľa individuálnych potrieb pacienta a bola by dostupná v každom regióne Slovenska.

Duševné choroby sú na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invaliditu a očakáva sa, že do roku 2020 bude depresia najvýznamnejšou príčinou chorôb v rozvinutých krajinách. Podľa údajov Európskej únie duševné choroby nepriaznivo ovplyvňujú každého štvrtého človeka a úniu stoja tri až štyri percentá HDP v dôsledku straty produktivity. Podľa štatistík v EÚ zomiera v dôsledku samovrážd viac ľudí ako pri dopravných nehodách.

Na Slovensku v dňoch 8. až 10. októbra sa v 52 mestách koná formou pouličného predaja zbierka Dni nezábudiek. Verejnosť kúpou nezábudky podporí skvalitnenie starostlivosti o duševne chorých. Nezábudka je symbolom duševného zdravia. Do zbierky možno prispieť aj inými spôsobmi: zaslaním krátkej textovej správy v sieti dvoch mobilných operátorov v sume 30 Sk (1 euro) za SMS do 31. októbra 2008. Treťou možnosťou je poslať finančné prostriedky na účty v dvoch bankách do 1.12. 2008.

Liga za duševné zdravie SR (LDZ SR) začala v septembri jesennú informačnú kampaň so sloganom: "Šanca na návrat". Jej cieľom je dobudovať komplexnú sieť služieb, ktorá je pre ľudí s duševnou poruchou dôležitým predpokladom ich sociálneho začlenenia.

Svetová federácia pre duševné zdravie (World Federation for Mental Health, WFMH) na svojej stránke pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia prišla s témou: "Spravme z duševného zdravia prioritu vo svete" s cieľom zlepšiť služby pre postihnutých prostredníctvom informovania verejnosti o problémoch chorých formou kolektívnej aktivity.

WFMH konštatuje, že duševné choroby sú veľmi bežné a predstavujú ťažkú záťaž pre jedincov, ich rodiny i spoločnosti. Ľudské, spoločenské i finančné zdroje sú nevyhnutné, aby sa postihnutým poskytla účinná a ľudská liečba. WFMH vybrala tohtoročnú tému preto, lebo považuje za potrebné upriamiť oveľa väčšiu pozornosť ostatnej verejnosti na danú problematiku.

Svetová federácia duševného zdravia je medzinárodná organizácia založená v roku 1948 s tým, aby vo všetkých národoch a krajinách pomáhala predchádzať duševných ochoreniam, poruchám a v prípade ich výskytu podporovala vhodnú liečbu.

Zdroje a viac: www.who.org, www.wfmh.org, www.dusevnezdravie.sk