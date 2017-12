Notebooky budú vyrábať energiu pre mobily a prehrávače

Až doposiaľ bojovali technologické firmy s problémom, ako čo najefektívnejšie uchladiť notebooky a počítače. Zdá sa však, že sa rysuje nová technológia, ktorá by umožnila premeniť odpadové teplo späť na energiu.

9. okt 2008 o 10:04 Milan Gigel, (mg)

Výskumný team japonských inžinierov pracuje na projekte, ktorý s veľkou efektívnosťou mení teplo vyžarované notebookmi späť na elektrickú energiu. Používajú na to špeciálne polovodiče na kremíkovej báze. Ukazuje sa, že takto získaná energia môže byť skladovaná, alebo priebežne využívaná na dobíjanie drobnej vreckovej elektroniky. Znamená to, že v najbližších rokoch by sa na trhu mohli objaviť špeciálne podložky pod notebooky, ktoré budú slúžiť ako nabíjačky.

Ľudia stojaci za projektom si však myslia, že technológia má podstatne väčší potenciál. Energia, ktorá sa vráti späť do počítača by mohla byť opäť využitá, takže by sa predĺžil beh na batérie v teréne, resp. inovatívny doplnok by mohol znížiť spotrebu elektroniky – bez ohľadu na to, či ide o televízor, alebo počítač.