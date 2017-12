Obyvatelia bytovky žalujú T-Mobile za anténu na streche

Obyvatelia jednej z bytoviek na Soblahovskej ulici v Trenčíne žalujú spoločnosť T-Mobile Slovensko. Dôvodom je to, že časť jej obyvateľov nesúhlasí s umiestnením technologického zariadenia tejto spoločnosti na streche ich bytového domu.

8. okt 2008 o 15:34 TASR

TRENČÍN.

Rokovanie, ktoré prebehlo medzi telekomunikačnou spoločnosťou a vlastníkmi bytov, nazvali niektorí obyvatelia stručne - o nás, bez nás. Spoločnosť sa bráni, že postupovala v súlade so zákonom a v čase podpisu zmluvy mala súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Faktom zostáva, že medzičasom Okresný súd v Trenčíne nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil odporcovi - telekomunikačnej spoločnosti, aby neumiestnila a neužívala technologické zariadenie, a to až do právoplatného skončenia konania. Žalobou obyvateľov sa bude prvostupňový súd zaoberať už koncom októbra.

Názory obyvateľov 11-poschodového bytového domu na umiestnenie zariadenia v ich nehnuteľnosti sú rôzne. Niektorí sa boja zdravotných problémov, iní by zase uvítali peniaze, ktoré by vďaka prenájmu získali.

Ako pre TASR uviedla bývalá domová dôverníčka Lýdia Koišová, podpisu nájomnej zmluvy s telekomunikačnou spoločnosťou predchádzala domová schôdza. "Na nej vysvetlili zástupcovia spoločnosti, čo a ako. Nijaké výhrady ľudí neboli. Schôdza sa skončila tak, že väčšina dala súhlas," vysvetlila Koišová. Následne však podľa nej sa uskutočnila v dome podpisová akcia, ktorej iniciátorkou bola jedna z nespokojných obyvateliek. "Pochodila byty a podpísali jej to zrejme ľudia, ktorí podpísali aj za, aj proti," uviedla. Ďalej zdôraznila, že ona osobne je rozhodne za to, aby zariadenie na ich dome bolo. "Dom má 36 rokov, začínajú veci dochádzať, výťahy, potrubia, balkóny, otázka zateplenia. A z čoho, keď nikto nechce v dome súhlasiť s tým, aby sa zvýšil príspevok do fondu opráv tak, aby sme mohli za obdobie štyroch - piatich rokov nazbierať takú sumu, aby sme eventuálne mohli dostať medziúver," povedala Koišová. "Zdalo sa mi to ako dobrý spôsob, ako získať 100.000 Sk (3319 eur) ročne. Potrebujeme zrekonštruovať najmä balkóny, ktoré majú už svoju dobu odžitú a tiež zatepľovanie je potrebné," dodala obyvateľka Oľga Derková.

Zo 48 vlastníkov bytov napokon podpísalo dokument proti umiestneniu zariadenia 26. Tí tvrdia, že na domovej schôdzi neboli a niektorých z nich obyvatelia, ktorí sú za zariadenie, jednoducho podpísali bez ich vedomia. "Ja s tým nesúhlasím preto, lebo je to veľké a počula som, že to vyžaruje nejaké nebezpečné žiarenia," povedala Vilma Lochmanová. Nemyslí si, že bytový dom príde takýmto spôsobom o peniaze, ktoré mohli ísť do fondu opráv. "Pri údržbe domu sa veľakrát vyhadzujú peniaze zbytočne," tvrdí. S umiestnením zariadenia na streche domu nesúhlasí ani Helena Moravčíková. Spolu s manželom a ďalšou obyvateľkou preto podali žalobu na súd. "Keby ste videli náš byt, tie škáry, aké my máme. A to ešte nič nemáme nad hlavou. Ja vymaľujem a za chvíľu tam máme diery. To je jedna vec a druhá vec je zdravie," uviedla svoje dôvody. Rovnako potvrdila, že podpis zmluvy prebehol bez ich vedomia a možnosti vyjadrenia negatívneho názoru.

T-Mobile Slovensko sa bráni, že postup spoločnosti bol zákonný. Začatiu realizácie stavby predchádzalo získanie súhlasu nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov spoločných častí bytového domu, uzavretie zmluvy so správcom bytového domu a získanie všetkých potrebných vyjadrení stavebného úradu. "Následne vlastníci pravdepodobne prehodnotili svoj postoj a nemali už záujem o realizovanie tejto stavby na ich objekte. Ochrany sa domáhajú v súdnom konaní, kde súd ešte nerozhodol o merite veci a nariadil prvé pojednávanie. Súd síce predbežne poskytol vlastníkom dočasnú ochranu v podobe zastavenia stavby, avšak toto rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a zvažujeme jeho napadnutie na odvolacom súde, keďže naša spoločnosť postupovala v súlade so zákonom," vyjadril sa hovorca T-Mobile Slovensko Martin Vidan.