ICE do každého mobilu!

Záchranári a zdravotníci si všimli, že pri dopravných a iných nehodách majú zranení pri sebe zvyčajne mobilný telefón. Pri záchranných akciách však cudzie osoby nevedia, koho z dlhého telefónneho zoznamu majú kontaktovať.

9. okt 2008 o 10:55 (bundesverband)

Personál záchrannej a rýchlej zdravotnej pomoci preto navrhuje, aby každý mal v telefónnom zozname na svojom mobile rozpoznateľný zoznam kontaktných osôb pre prípad núdze.

Medzinárodne uznaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod týmto menom by sme vo svojom mobile mali uviesť telefónne číslo a osobu, ktorú v prípade núdze môže kontaktovať polícia, záchranná zdravotná alebo požiarna služba.

Ak chcete ako núdzový kontakt uviesť viacero osôb, použite pseudonymy man ICE1, ICE2, ICE3 atď. Je to jednoduché a nič to nestojí, a môže pritom zachrániť život. Pošlite prosím túto správu aj ďalej svojim známym, aby sa tento nápad globálne ujal.