Bude Skype odpočúvaný?

Skype, aplikácia na telefonovanie cez internet, sledovala, čo si píšu Číňania. Hrozí niečo také aj u nás?

8. okt 2008 o 0:00 Tomáš Ulej

Nart Villeneuve z Univerzity v Toronte sa hral so špeciálnou ver­ziou Skype, ktorú vydal jeho čínsky internetový partner, spoločnosť Tom Online. Na druhom počítači sa pripojil na iný účet pomocou klasického Skype a pomocou četu si medzi nimi posielal rôzne krátke správy. Po chvíli zistil zaujímavú skutočnosť – keď z čínskeho Skype napíše príspevok, v ktorom použije slovo „demokracia“, alebo napríklad „Tibet“, na druhý počítač sa nedoručí, no namiesto toho celý príspevok spolu s informáciami o ňom odíde na špeciálny server ovládaný čínskou vládou.

Chcete vystúpiť zo strany? Nepíšte to do Skype

Po niekoľkých hodinách pátrania zistil, že čínsky Skype si odkladal napríklad informácie o každom, kto tam písal o Tibete, demokracii, Hlase Ameriky alebo použil výraz „vystúpiť z komunistickej strany“.

„Nemôžeme ani len tušiť, na čo všetko boli tieto informácie použité,“ povedal Villeneuve pre Globe and Mail. Informácia o tom, že Skype, ktorý na svete využíva viac ako tristo miliónov ľudí, umožňuje odpočúvanie, šokovala svet.

Firma eBay, ktorá Skype vlastní, po zverejnení informácií ihneď zablokovala odosielanie informácií na čínsky server a používateľom sa ospravedlnila. O sledovaní vraj nevedela, na vine je čínsky poskytovateľ Tom Online, ktorý v Číne Skype distribuoval. „Len teraz sme sa dozvedeli, že Tom Online bez nášho vedomia zmenilo bezpečnostné praktiky,“ povedala pre Reuters Jennifer Caukin, hovorkyňa spoločnosti. „Sme tým totálne šokovaní.“

Skype bol v Číne dlho veľmi populárny, lebo používateľom sľuboval úplne súkromie. Reu­ters citovala disidenta, ktorý tvrdí, že už skôr mal podozrenie, že Skype zvláštne reaguje na niektoré výrazy v čete. Preto sa im vyhýbali.

Hrozí odpočúvanie aj inde?

Čínsky prípad vyvolal minulý týždeň ďalšie otázky: Je Skype bezpečný? Môže polícia aj v iných krajinách odpočúvať internetové telefonáty podobne ako tie klasické? „Ešte pred niekoľkými rokmi mali ľudia pocit, že Skype je neodpočúvateľný, v skutočnosti však nie je,“ povedal AP bezpečnostný expert Bruce Schneier.

Aj keď firma používa na prenos hlasu decentralizovaný systém (telefonáty neprechádzajú cez servery Skype, ale cez počítače účastníkov) a dáta sú počas prenosu šifrované, podľa expertov nemožno vedieť, či ich niekto nenahráva. Firma totiž používa uzatvorené zdrojové kódy. Tlak vlád na prístup k odpočúvaniu je navyše dosť veľký.

Firma dávnejšie priznala, že s políciami a súdmi spolupracuje. Odpočúvanie im však vraj nedokáže ponúknuť pre decentralizovanú technológiu. Nemecká stránka Heise Online však v júli priniesla informáciu, podľa ktorej odpočúvanie internetových telefonátov na Skype už momentálne realizuje rakúska polícia. A podľa expertov skutočne existujú možnosti, ako by firma mohla nechať nepozorovane odpočúvať webové telefonáty. „Viem si predstaviť päť až šesť rôznych spôsobov, ako by sa to dalo urobiť,“ povedal AP Simson Garfinkel, odborník na bezpečnosť Skype z Harvardskej univerzity. „Nie je to vôbec ťažké, ak máte spoločnosť, ako je Skype a chcete dať prístup polícii a súdom,“ povedal. O odpočúvanie Skype sa už pokúša napríklad aj americká FBI.

Nadbiehanie Číne

Odpočúvanie čínskeho Skype vyvolalo minulý týždeň pobúrenie aj v súvislosti s tým, ako veľmi sú západné firmy ochotné spolupracovať s čínskym režimom. „Nikdy sa nedozvieme, čo sa stalo s ľuďmi, ktorých konverzácie boli zaznamenané,“ povedala pre Reuters Rebecca MacKinnonová, internetová expertka z Hongkonskej univerzity. „Je to veľká rana pre reputáciu Skype,“ povedala.

Kritiku verejnosti v súvislosti s Čínou si v minulosti vyslúžila najmä spoločnosť Yahoo, keď úradom pomohla prostredníctvom IP adresy odhaliť identitu čínskej disidentky. Čína ju odsúdila na desať rokov väzenia.