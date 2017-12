Najvplyvnejší ľudia internetu

Sú najvplyvnejší v médiu, ktorého vplyv stále rastie. Tak okomentoval americký časopis BusinessWeek svoj zoznam najvýraznejších osobností na webe v roku 2008. Prevažujú v ňom biznismeni a investori.

8. okt 2008 o 0:00 Miro Šifra

Vynálezca, magnát, remeselníčka, poradca. Aj také to funkcie a povolania majú ľudia, ktorí majú podľa časopisu BusinessWeek najväčší vplyv na internete a najväčšie slovo v tom, ako dnes vyzerá.

Výber 25 webových osobností spravili redaktori časopisu spolu s čitateľmi a výsledky zverejnili v minulotýždňovom vydaní.

Dajte ľuďom informácie

Vplyvný je ten, kto dokáže dostať svoje názory medzi masu ľudí. Blog Huffingtonpost.com je pre 8 miliónov ľudí najlepším zdrojom informácií o amerických voľbách. Jeho zakladateľke Arriane Huffingtonovej vyniesol miesto v zozname.

Spolu s ňou je tam aj jeden z najpopulárnejších francúzskych blogerov Loic Le Meur alebo bývalý DJ a v súčasnosti hviezda IT konferencií Japonec Joichi „Joi“ Ito.

Trojica Američanov Matt Mullenweg, Gabe Rivera a Kevin Rose nie je výnimočná a vplyvná vďaka svojim názorom, dokázali však postaviť systém, vďaka ktorému počuť milióny názorov obyčajných ľudí.

Prvý stojí za službou Wordpress.org, jednotkou medzi blogovacími systémami, druhý založil agregátor technologických správ Techmeme.com, tretí vedie populárnu službu Digg.com.

Príbehy o úspechu všetkých troch sa tiež dostávali na titulky novín a časopisov.

Vládnu biznismeni

Každý Jobs, Page, Brin, Schmidt­, Yang, Murdoch alebo Bezos má v zozname miesto takmer automaticky. Zárukou, že sa do zoznamu najvplyvnejších dostanete každý rok, je totiž vysoký post v jednom z internetových gigantov. Títo ľudia šéfujú firmám Apple, Google, Yahoo, Facebook, Myspace a Amazon.

Oproti vlaňajšku do zoznamu pribudli aj dvaja šéfovia technologických obrov, ktorí by na internete chceli byť lídrami, no nedarí sa im – Steve Ballmer z Microsoftu a viceprezident Nokie pre nové trhy Anssi Vanjoki.

Najmenej známe mená v zozname pochádzajú z radov investorov. Hovorí vám niečo meno Jeff Clavier alebo Paul Graham? Ak by ste sa pohybovali v Silicon Valley a zháňali peniaze na svoj nový webový projekt, mali by ste sa čo najskôr zoznámiť.

Známe tváre na zozname Steve Ballmer – nový šéf Microsoftu, po rokoch vystriedal Billa Gatesa Mitchell Baker – dlhoročná šéfka projektu mozilla.org, ktorý vyvíja prehliadač Firefox. Jeff Bezos – šéf najúspešnejšieho internetového obchodu – Amazon.com, Sergey Brin, Larry Page a Eric Schmidt – až tri mená na zozname sa spájajú s internetovým gigantom Google, Steve Jobs – šéf Apple Jerry Yang – šéf Yahoo.com