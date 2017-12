Ďalšia várka plných hier na stiahnutie

7. okt 2008 o 15:14 Ján Kordoš

Akčná strieľačka Area 51 patrí do žánru typických FPS-iek, v ktorých nemusíte príliš premýšľať a len sa ženiete dopredu. Neznamená to však, že by prostredie nebolo zaujímavé. To, čo v pokračovaní Blacksite: Area 51 neuspelo, je pomerne pôsobivá konšpiračná atmosféra. Ako bonus v hre vystúpi agent Mulder alias David Duchovny, ktorý nadaboval hlavného hrdinu.

DOWNLOAD GAME

Pokým máte radšej taktickejší postup, potom si užijete Full Spectrum Warrior, kde sa špeciálna jednotka snaží eliminovať teroristické skupiny. Tu vám bezhlavý pochod smerom vpred nepomôže a neprežijete ani minútu, hneď vám niekto prevŕta telo olovom. Je nutné poctivo naplánovať postup vpred, neustále sa kryť a to všetko v kvalitnom projekte, ktorý prekonalo iba pokračovanie.

DOWNLOAD GAME

Do tretice tu máme klasickú arkádu Facewound. Žánrovo možno archaický projekt, navyše nie príliš známy, avšak scrollovacích arkád nie je nikdy dosť a grafické spracovanie nie je v tomto prípade na zahodenie (dokonca si vychutnáte aj rag doll fyziku). Pokým si chcete oddýchnuť pri nenáročnom projekte, nie je nič lepšie. A máte to zadarmo.

DOWNLOAD GAME

