Crysis Warhead - vizuálna bomba z druhej strany

Je tomu menej než rok, čo sa celá PC obec zbehla pri graficky úžasne vyzerajúcom projekte Crysis. Tentoraz sme dostali na recenziu stand-alone datadisk Crysis Warhead.

7. okt 2008 o 14:50 Ján Kordoš

Keď sa začne hovoriť o Crysis, nedá sa hneď nespomenúť grafické spracovanie – samozrejme, je nesmierne prepracované, úžasné, detailné, dych vyrážajúce a sami si istotne nájdete dostatok prirovnaní, pretože v čom excelovalo Crysis, to sa nedá uprieť ani prídavku Warhead. Úžasne vyzerajúca hra s nadpriemerným fyzikálnym enginom. Lenže podobne ako pri Crysis mnohí vzdychali ako o dušu, aj v tomto prípade nemusí grafické spracovanie stačiť k viac ako osloveniu hráča. Nie, že by sa čo to nezmenilo, nič také sa nedá tvrdiť, avšak ostáva len na voľbe hráča, či ho dokáže opantať grafické spracovanie natoľko, aby prestal vnímať takú banalitu ako fakt, že má pred sebou obyčajnú strieľačku z vlastného pohľadu s vlažnou atmosférou.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Nech sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany, jednoduchým lákadlom Crysisu sa stal jagavý obal – a prečo to nepriznať, dvíhal celkovú atmosféru minimálne o triedu vyššie. Reči o tom, že grafické spracovanie nie je všetko dostalo pri maximálnych hodnoteniach v iných herných periodikách riadne na frak. Crysis Warhead na tom nie je inak: lákavo vyzerajúca hra, ktorá vo svojich útrobách ukrýva obyčajnú strieľačku. Keďže hráme za iného hrdinu, ktorým je Psycho, už podľa prezývky hlavnej postavy je zrejmé, že akcie si užijeme viac než minule. Skutočne je tomu tak, aj keď tichý postup nebude vývojármi obmedzovaný, akčné pasáže sa tu vyskytujú častejšie. Viac streľby, viac výbuchov a viac využívaných vozidiel. Proste si preletíte ostrovom v čo najrýchlejšom tempe, držiac sa základnej mantry, aby to hlavne všetko vyzeralo ako totálne božská akcia.

Teraz vlastne ostáva už len na vás, či sa tým všetkým necháte zlákať, pretože zápletka je zatlačená ešte viac do posadia stupídnym „prechodom“ charakteru hrdinu z ohľaduplného vojaka na vraždiacu mašinu v štýle filmov Uweho Bolla. To sa potom nečudujme, že robí tak slabé filmy, keď hry pôsobia rovnako duchaprítomne. Sledovanie dobrodružstva na opačnej strane ostrova nás chvalabohu ochudobnilo o návštevu mimozemskej vesmírnej lodi, taktiež dostaneme len jednu scénu, v ktorej budeme staticky sedieť na zadku a páliť po všetkom. Vlakové dobrodružstvo trvá tak akurát, aby nezačalo nudiť a vy ste si ho užili ako veľkú pyrotechnickú šou.

Hrateľnosť je teda viac akčnejšia, rýchlejšia. Psycho udrží v rukách dva škorpióny a pozitívne je, že vývojári z budapeštianskeho Cryteku si uvedomili zásadné výhody nanoobleku, ktorým disponuje hlavný hrdina. Nebude tu žiadna novinka, môžete zrýchliť svoj pohyb, stanete sa silnejšími, budete odolnejší alebo sa stanete neviditeľnými. To sme tu mali, výhodné však je, že pre hladký priebeh je vhodné využívať všetky výhody. Stále sa však budete cítiť ako nadpozemskí bohovia, ktorí vďaka nanoobleku majú schopnosti na míle vzdialené bežným vojakom, Keď kórejskí vojaci začnú používať špeciálne upravené obleky, pocítite aj vy ich silu, no pôsobí to v celej hrateľnosti mierne podivne. Ide o čisto súkromný názor, s ktorým vôbec nemusíte súhlasiť, ale ťažko sa zžijete s podobnou postavou, skôr budete ohromení ako dobre to vyzerá a ako všetko s nadhľadom likvidujete. Umelá inteligencia je na pomerne vysokej úrovni, no kooperáciu protivníkov sme tu už mali minule.

K slovu sa dostanú aj strety s emzákmi v zamrznutej krajine, pričom bežne zbadáte súboje medzi oboma vašimi nepriateľskými frakciami. Pokojne sa môžete ukryť, počkať na výsledok boja a z pohľadu tretieho v pozadí napokon dorazíte zmoreného protivníka. Raz budete postupovať sami, príkazy dostanete vysielačkou, inokedy v spoločnosti parťákov. Obe zložky sú bravúrne vyvážené: osamelí sa môžete zakrádať, v tíme zas cítite silu ostatných, ktorí predstavujú nezištnú pomoc. Horšie však je, že väčším zapojením akčných momentov sa znížil rádius voľnosti. K slobode pôvodného Far Cry sa hlásal už pôvodný Crysis a sami dobre vieme, že tunel to napokon bol, len značne rozšírený. Crysis Warhead je na tom ešte horšie. Stále síce ponúka možnosti kadiaľ sa k cieľu vybrať: či pôjdete pohodlne po ceste, kde je však šanca stretnutia s nepriateľom vysoká alebo skúsite sa vybrať po mori a dúfate, že vás nenájdu hliadkujúce helikoptéry. Alebo to spojíte, popri ceste v hustej džungli sa zakrádate v móde neviditeľnosti a potichu likvidujete nepriateľov. Keďže nám zostala aktívna možnosť modifikácie zbrane kedykoľvek, nie je problémom mať po ruke zbraň s tlmičom i bežný samopal. To je však všetko, cesta za splnením úlohy je jedna, ešte viac užšia a od pôvodnej myšlienky Far Cry vzdialená. Nejde síce o „tunel“ typický pre napríklad Call of Duty, obmedzenia už badať.

Máme pred sebou teda akčnú hru, ktorá sa až na úžasné grafické spracovanie príliš nelíši od konkurencie. Futuristický oblek síce dovoľuje hráčovi konať v rôznych prípadoch inak a má možnosť cítiť sa ako v oblakoch, no zároveň to môže byť aj na škodu veci. Nech to je akokoľvek technické spracovanie dopadlo skutočne na výbornú – ak vynecháme neustále ospevovanú (a tentoraz už aj poriadne zaplátanú, čiže na bežných strojoch pozerateľnú) grafiku, uši nás bolieť nebudú. Hudobné spracovanie hollywoodskeho strihu dáva o sebe vedieť v tých správnych chvíľach, takže sa hráč skutočne cíti ako superhrdina, ten najlepší z najlepších. Pribudla možnosť ovládať vznášadlo a obrnený transportér, čo je síce príjemné, ale oslavovať ako štátny sviatok to môže iba fanatik.

Príjemne prekvapil multiplayer – hoc najprv zarazil (musíte ho inštalovať so špeciálneho DVD, čo vám uchmatne ďalších 7 GB na disku), ale potom zistíte, že Crysis Wars, ako je multiplayer pomenovaný, je na omnoho vyššej úrovni ako v pôvodnej hre. Navyše pribudol nový mód Team Instant Action, ktorý je vyvážením medzi rýchlou akciou všetkých na všetkých a taktickým postupom v tíme. V tomto prípade musíme špeciálny nanosuit hodnotiť ako vynikajúci strategický prvok, ktorý vás núti razantne reagovať na každú situáciu. Nestačí nahodiť neviditeľnosť a potichu odstraňovať protivníkov. Akonáhle vystrelíte, stávate sa viditeľnými a ste aj viac zraniteľnejší, keďže vám chýba energia štítov. Spájať preto treba všetky vymoženosti obleku.

To je však všetko, čo od Crysis Warhead dostanete. Kampaňou prebehnete behom 6 hodín, a hoci to bude pomerne adrenalínová akcia, priebeh je až príliš rýchly. Navyše sa nevyhnete postupnému stereotypu z nemeniacej sa atmosféry hry. Nech je zápletka akokoľvek plytká, pri správnom dávkovaní aspoň priemerných zvratov by sa dalo napätie vstupňovať. Takto však už viete, že sa ostrov premení na zamrznuté peklo a čo všetko bude nasledovať. Prílišná podobnosť s predchodcom (a jeho "obyčajnou" atmosférou) aj napriek zvýšenej miere akcie z Crysis Warhead doslova sála. Kto si teda Crysis Warhead užije? Výhradne fanúšikovia pôvodnej hry. Ono to vlastne o inom ani nie je a zrejme ani nebude. Akčná hra, ktorá dobre vyzerá. Ak práve toto považujete za bezkonkurenčný hit, nemáte čo riešiť. Pre ostatných tu máme nadpriemernú strieľačku z vlastného pohľadu s drsným hrdinom v hlavnej úlohe a kopcom výbuchov. A za cenu plnej hry.