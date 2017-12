V Nitre odkryli mníšsky príbytok najstaršieho kláštora

Mníšsky príbytok odkryli archeológovia pri výskume najstaršieho kláštora na Slovensku na vrchu Zobor v Nitre. Zachoval sa z obdobia baroka, pod ním však zachytili aj zvyšky murív ...

7. okt 2008 o 13:57 SITA

NITRA. Mníšsky príbytok odkryli archeológovia pri výskume najstaršieho kláštora na Slovensku na vrchu Zobor v Nitre.

video //www.sme.sk/vp/6043/

Zachoval sa z obdobia baroka, pod ním však zachytili aj zvyšky murív a dlažby zo stredoveku. Príbytok má pôdorys deväť krát desať metrov a pozostáva zo štyroch miestností oddelených chodbou. Je tu hlavná obytná miestnosť, v ktorej sa dobre zachovala pec, pracovňa, kaplnka a hospodárska miestnosť.

"Príbytok je v pomerne dobrom stave, do značnej výšky sa zachovali aj nadzemné murivá. Viedol k nemu kamenný dláždený chodník,“ povedal pre agentúru SITA vedúci výskumu Marián Samuel z Archeologického ústavu SAV v Nitre. V kláštore bolo celkovo podľa dvoch dochovaných dobových malieb okolo 20 samostatných mníšskych domčekov.

Archeologický výskum trvá v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada na Zobore od začiatku augusta, skončiť by mal v najbližších dňoch. Financuje ho mesto Nitra, ktoré by v budúcnosti chcelo kláštor prezentovať verejnosti. Na prvú výskumnú sezónu vyčlenilo zo svojho rozpočtu 260-tisíc korún (8 630,41 €), sezóny by mali byť dve. "Na budúci rok by sme sa radi dostali do interiéru kostola a jeho bezprostredného okolia,“ uviedol Samuel.

Na mieste barokového Kláštora svätého Jozefa rehole kamaldulov zo 17. a 18. storočia stál predtým benediktínsky Kláštor svätého Hypolita, ktorý vznikol možno už v deviatom storočí. Existenciu tohto najstaršieho kláštora na Slovensku dokladá niekoľko písomných prameňov, najstaršie zachované sú Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113.

Národnej kultúrnej pamiatke sa doteraz nevenovala patričná pozornosť a roky chátrala. Archeológovia veria, že v budúcnosti by sa mohla aspoň časť areálu sprístupniť verejnosti. Počas uplynulých výskumov tu našli okrem iného súbory keramiky a skla, ako aj zdobenú románsku kamennú hlavicu z 11. alebo 12. storočia, ktorá pochádza zo staršieho benediktínskeho kláštora.