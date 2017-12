Bližšie informácie o Deus Ex 3

7. okt 2008 o 12:50 Ján Kordoš

Vývojári z Eidosu (na hre však nepracuje Warren Spector) dávajú veľký dôraz na celkovú filozofiu a myšlienku používania technologických vylepšení, ktoré síce človeku ako takému pomôžu, no zároveň ubudne z jeho ľudskosti. Model dokonalého jedinca v sci-fi prostredí znie lákavo a veríme, že sa to vývojárom podarí spracovať omnoho lepšie ako v prípade akčného RPG (alebo skôr len akčnej hry) Space Siege, kde mali byť podobné myšlienky ako na podnose, no napokon nezohrávali veľmi výraznú úlohu v biednom príbehu. Grafické spracovanie bude na vyššej úrovni, máme očakávať štylizáciu ako v prípade Blade Runnera, čiže obrovské metropoly s výrazným rozdelením obyvateľov do tried podľa bohatstva, depresívnu atmosféru a kopec neónových reklám.

Mnohých však určite zaujíma, či sa z Deus Ex 3 nestane napokon obyčajný akčný titul. Ani druhý diel Invisible Wars už na tom nebol najlepšie a mnoho fanúšikov ho za to odsudzovalo. Síce bol potvrdený systém postupne obnovujúceho sa života (ako napríklad v Call of Duty 4), čo všetkým nebude vyhovovať, avšak dnes ide o bežný spôsob. Informácie o RPG prvkoch sa z rôznych zdrojov rozchádzajú. Zabudnúť by sme mali na rôzne štatistiky, hráč si však bude vylepšovať ako svojho hrdinu, tak aj používanie jednotlivých zbraní na základe konkrétnych upgradeov po získaní určitého počtu skúseností. Záležať preto bude priamo na hráčovi, či danú situáciu vyrieši hrubou silou alebo zvolí efektný spôsob používaním špeciálnych vlastnosti. Každá akcia vyvolá reakciu, preto sa bude i zápletka vetviť podľa hráčovej stratégie, čím sa otvorí cesta znovuhrateľnosto. Niektoré postavy totiž pri jednom spôsobe hrania nemusíte vôbec stretnúť, nedostanete od nich úlohy, príbeh sa vyberie iným smerom.

Na jednej strane to znie nesmierne zaujímavo a tešíme, na tej druhej však máme i obavy, či sa Eidosu podarí udržať si fanúšikov série a nespravia z Deus Ex 3 akčnú strieľačku pre masy.

Zdroj: Kotaku, Shacknews, CVG