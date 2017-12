Ako napchať staré platne do vreckového prehrávača?

Stačí vynaložiť viac alebo menej snahy. Ak máte k dispozícii fungujúci gramofón s neopotrebovanou ihlou, vinylové disky, počítač a vhodný softvér, s trochou šikovnosti a dostatkom to zvládnete. Môžete však siahnuť aj po hotovom riešení z dielní Sony, ktor

7. okt 2008 o 11:40 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

é sa na pulty predajní dostalo pod označením Sony PS-LX300USB. Otestovali sme ho a vieme viac.

Na prvý pohľad obyčajný gramofón do nenáročnej HiFi skladačky, po bližšej obhliadke však predsa len nájdete čosi nezvyčajné. USB konektor, pomocou ktorého je možné pripojiť výstup priamo k PC. Navonok sa tvári ako doplnková zvuková karta, v skutočnosti však ide o digitálne rozhranie, ktoré sa postará o to, aby sa nahrávka pri zázname zbytočne neskreslila.

Plnoautomatická klasika

Ľahučké plastové vyhotovenie napovedá, že cieľovou skupinou nebudú nároční fanúšikovia vinylu, ale tí čo na pôjde oprášili starú, avšak bohatú zbierku platní, ktorú by radi oživili. Tomu zodpovedá aj výbava, ktorá pomôže s prehrávaním všetkým, ktorí s platňami skúsenosti nemajú.

Hliníkový unášací disk je pomerne robustný a jeho pohon zabezpečuje remenicový prevod priamo z motorčeka. Pri inštalácii to chce šikovné ruky a jemné prsty, inak sa vám môže stať, že v nedočkavosti gumičku pretrhnete a budete sa musieť vrátiť späť do predajne pre druhú. Otáčky sú regulovateľné v dvoch stupňoch – 33 a 45 RPM, čo zodpovedá štandardu pre veľké elpéčka, či malé platne s dvoma skladbami na každej strane. Výrobca nezabudol ani pre stredovú redukciu pre platne s veľkým stredovým otvorom.

Čo poteší, je zabudovaná plná automatika ovládaná trojicou tlačidiel. Po zvolení správneho priemeru – 17, resp. 30 centimetrov – a kliknutí na tlačidlo START rameno vyštartuje z parkovanej pozície presne na začiatok záznamu a spustí sa prehrávanie. Ukončenie prehrávania je možné vynútiť tlačidlom STOP, ak sa však rameno dostane na koniec záznamu, vráti sa späť. Nechýba ani ovládanie zdvihu prenosky pre prípady, ak chcete sami zvoliť pasáž, ktorú chcete počúvať.

Počas trojtýždňového testu fungovala automatika k plnej spokojnosti, nezaznamenali sme žiadne problémy.

Diamantový hrot

Aby bola životnosť ihly čo najdlhšia, výrobca použil diamantový hrot, ktorému neprekáža ani prach na starých nahrávkach, či masívne škrabance. Pri reprodukcii sa síce šumeniu, lupotu a rachotu nevyhnete, nemusíte sa však obávať toho, že budete musieť čoskoro investovať do novej ihly.

Analógový výstup je možné pomocou prepínača prispôsobiť vašej aparatúre. Keďže nechýba zabudovaný predzosilňovač, počítať môžete nielen so surovým výstupom, ale aj s linkovou koncovkou s dvoma Cinch konektormi.

Prepojenie s PC trochu sklamalo

Pri inštalácii sme očakávali jednoduchý prehľadný nástroj, ktorý by si s digitalizáciou poradil sám. Mysleli sme, že ak vložíme platňu do stroja, postačí kliknúť na jediné tlačidlo a softvér sám spustí prehrávanie, zaznamená nahrávku, vypne gramofón a po vyžehlení a rozstrihaní nahrávky sám uloží digitalizované skladby do vreckového prehrávača.

Bohužiaľ – pre niektorých používateľov to bude skôr dobrá správa – v balení je softvérový balík Sound Forge Audio Studio 9.0 s niekoľkými zásuvnými modulmi od Sony, ktoré vám so záznamom pomôžu. Tie sú však určené pre analógové gramofóny, takže s obsluhu prehrávania budete musieť robiť manuálne.

Ako prebieha digitalizácia?

Po otvorení sprievodcu spustíte prehrávanie platne, zapnete nahrávanie a za PC sedíte dovtedy, kým hudba neprestane hrať. Nahrávanie ukončíte manuálne a využijete prednastavené filtre na to, aby potlačili šum a praskanie. Prichádza na rad pomenovávanie skladieb, kedy so zármutkom zistíte, že s delením na stopy to nie je až také jednoduché. Ak sa nenaučíte záznam strihať ručne, vo väčšine prípadov vám na výstupe vypadne jediná empétrojka. Je zrejmé, že softvér nevyužíva naplno možnosti gramofónu, takže z digitalizácie je zdĺhavá a nudná práca. To dokáže odradiť. Na druhej strane, ak ste fanúšikovia hudobných softvérov a v Sound Forge ste doma, nemáte čo riešiť. Na to však nepotrebujete automatický gramofón s digitálnou koncovkou.

Kvalita výstupov neprekvapí, avšak ani nesklame

Nahrávky sú digitalizované v akceptovateľnej konzumnej kvalite a výstup zodpovedá približne tomu, v akom stave sú vaše platne. Jemné utlmenie šumu funguje bezchybne, praskania sa však bez značnej straty kvality nezbavíte. V každom prípade však do vreckového prehrávača dokážete nahrať skladby v kvalite, ktorá zodpovedá dnešnému štandardu.

Sony prišlo na trh so zaujímavým produktom, je však zrejmé že po softvérovej stránke nevyužilo potenciál hardvéru tak, ako dnešná doba žiada. Používateľ očakáva digitalizáciu riešenú jediným kliknutím, ktorú PS-LX300USB ponúknuť nedokáže. Naopak – tí, čo pracujú s komplikovanými hudobnými softvérmi, skôr siahnu po kvalitnejšej aparatúre. Cieľová skupina je tak nejasná a extrémne úzka. Pri cene 5990 korún obzvlášť.