Malária za rok zabila takmer milión ľudí

6. okt 2008 o 22:54 SITA

ŽENEVA. Malária v roku 2006 zabila vo svete takmer milión ľudí, pričom najčastejšími obeťami sú deti vo veku do päť rokov v afrických krajinách. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

"V roku 2006 na maláriu podľa odhadov ochorelo 247 miliónov ľudí... a zomrelo takmer milión ľudí, prevažne detí vo veku do päť rokov," uviedla WHO vo výročnej správe.

Malária sa vyskytuje v 109 štátoch, pričom takmer polovica z nich (45) sú africké krajiny. Postihnuté štáty stále nemajú dostatok zdrojov na boj proti tejto chorobe a hoci verejné zdravotnícke služby zaobstarávajú viac liekov, prístup k liečbe je vo všetkých skúmaných krajinách stále nedostatočný, uviedla WHO.

Väčšina afrických krajín je ďaleko od stanoveného cieľa zabezpečiť 80 percentám populácie štyri hlavné prostriedky boja proti malárii - siete proti komárom, lieky, insekticídy a starostlivosť počas tehotenstva, uviedla WHO. Malária sa vyskytuje najmä v Nigérii, Demokratickej republike Kongo, Etiópii, Tanzánii a Keni.