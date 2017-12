Ak more zaplaví Tuvalu, miestni sa chcú presídliť do Austrálie

Vláda malého tichomorského kráľovstva Tuvalu by vraj rada evakuovala svojich obyvateľov do Austrálie, ak by stúpajúca hladina oceánu pohltila tento ostrovný štát.

6. okt 2008 o 22:29 ČTK

Najnižšie položená krajina na svete - Tuvalu.(Zdroj: ČTK)

CANBERRA. Tuvalu sa považuje za najnižšie položenú krajinu na svete. Napísal to austrálsky internetový server news.com.au. Tuvalská vláda údajne dúfa, že v prípade najhoršieho scenára by Austrália súhlasila s presídlením všetkých 10-tisíc obyvateľov ostrovného štátu. Chcú tie dosiahnuť, aby Canberra na svojom území umožnila týmto klimatologickým utečencom fungovať aj naďalej ako suverénnemu národu. Tuvalský premiér Apisai Ielemia už v auguste navštívil Austráliu. Objavili sa špekulácie, podľa ktorých to bolo práve pre prípravu možného krízového scenára. Tuvalské úrady podľa médií cestu opísali ako tajnú návštevu k príprave migračného plánu. Austrália odmietla stretnutie s tuvalským predstaviteľom komentovať. Podľa meracieho prístroja, ktorý sleduje stúpanie oceánskej hladiny na ostrovoch tohto tihcomorského kráľovstva, stúpa voda ročne o 5,7 milimetra. Väčšina Tuvalu leží len jeden meter nad prílivovou líniou. Ostrovy už teraz trpia občasnými záplavami po masívnom prílive. O niekoľko ostrovov už dokonca krajina v minulosti pre erózie a vietor spolu so stúpajúcou hladinou oceánu prišla.