Internet cez zásuvky – vyplatí sa?

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste potrebovali kábel pre pripojenie k internetu v obývačke a zistili ste, že by ste kvôli nemu museli vŕtať niekoľko dier cez panel. WiFi môže byť síce riešením, nie však vždy. Vtedy prichádza na scénu technológia Powerl

6. okt 2008 o 12:06 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

ine – internet cez zásuvky. Je bezpečnejšia, rýchlejšia a inštaláciu zvládne aj úplný laik.

Aj keď v našich končinách nejde o masovo používanú technológiu, v zahraničí sa už roky teší obľube. Výhodou je, že vytvorenie spojenia je jednoduché, ako príprava instantnej polievky. Stačí pripojiť dvojicu adaptérov do zásuviek, stlačiť tlačidlá pre synchronizáciu a ste za vodou. Dáta môžete prenášať rovnako rýchlo, ako cez kábel.

Ako systém pracuje?

Technológia prenosu dát cez elektrickú sieť je rovnako stará, ako bezdrôtová dátová komunikácia. Spočiatku sa používala na ovládanie strojov vo výrobe, neskôr prerazila aj do sveta počítačov a digitálnej televízie. Využíva všadeprítomnú dostupnosť vodičov uložených v stenách, cez ktoré prenáša signál modulovaný v rôznych frekvenčných pásmach. Znamená to, že v rovnakom fázovom okruhu je možné komunikovať medzi všetkými pripojenými bodmi. Bez komplikácií je možné presiahnuť hranice rodinného domu či bytu. Podmienkou však je, aby boli koncové zariadenia pripojené na jednej fáze a neboli oddelené trafostanicou.

Dosah komunikácie závisí od požadovanej prenosovej rýchlosti. Čím sú k sebe zariadenia bližšie, tým vyššiu kvalitu signál má. Pri 200-megabitovej architektúre však môžete hravo počítať s desiatkami metrov. To znamená dostatočnú rýchlosť nielen na surfovanie a prenos dát po sieti, ale aj na prevádzkovanie digitálnej televízie.

Virtuálny kábel aj pavučina

Cez zásuvky je možné vytvoriť nielen virtuálny kábel, ale aj pavučinu spojení. Znamená to, že vzájomne je možné spárovať viacero koncových bodov, ktoré sa tvária ako prepojená sieť. Testovali sme dvojicu zariadení z ponuky Slovak Telekomu - Netgear XAV101 a Siemens Gigaset HomePlug AV 200 duo. V oboch prípadoch komunikovali koncové body prenosovou rýchlosťou 200 megabitov, pričom každý z nich bol vybavený ethernetovou koncovkou s priepustnosťou 100 megabitov. Keďže oba systémy boli postavené na rovnakom čipe, vytvorili sme nielen testovacie páry, ale aj sieť so štvoricou koncových bodov.

Pozor na ochrany

Prirodzeným nepriateľom kvality signálu sú prepäťové ochrany a filtre, takže koncové zariadenie určite nepatrí do zásuvky inteligentnej predlžovačky, či zálohovaného zdroja. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži. Zariadenia našťastie indikujú kvalitu signálu a spojenia zmenou farby LED-ky, ktorá zobrazuje stav spojenia. Ak je signál prislabý pre prenos IPTV, zaručene sa o tom dozviete.

Bezpečnosť je automatická

Dátová komunikácia je automaticky zabezpečovaná 128-bitovou šifrou AES. Kľúč sa generuje automaticky, niektoré zariadenia na trhu umožňujú jeho manuálne nastavenie. Výhodou je, že po uplynutí výrobcom preddefinovaného časového úseku sa použitý kľúč mení, takže prevádzka je bezpečná. Nehrozí tu nesprávne nakonfigurovanie ako pri WiFi routeroch, kde otvoríte bránu k internetu nepozvaným návštevníkom.

Ako sme inštalovali

Ani jedno z dvojice dodaných zariadení nebolo vybavené slovenským inštalačným sprievodcom. Keďže šlo o zápožičku priamo od ST, nevieme posúdiť, či šlo o štandardné škatuľové verzie z pultu predajní alebo nie. Isté však je, že inštaláciu zvládne i absolútny začiatočník.

Po prvom pripojení zariadení do zásuvky je potrebné zmazať ich predchádzajúce nastavenia. Znamená to, že sa zruší prednastavený šifrovací kľúč a zariadenie sa prepne do režimu párovania. Stačí na to jediné tlačidlo na boku koncového zariadenia. Tým istým gombíkom je možné po vygenerovaní nového kľúča spárovať dvojicu, či ľubovoľný počet koncových bodov. Tie je možné dodatočne pridávať.

O tom, že sieť je sprevádzkovaná, vás informuje stavová LED-ka. Na prvý pokus vám to nemusí vyjsť, problémom však bude skôr vaša nedočkavosť, ako chyba zariadenia. Celkovo nezaberie párovanie a sprevádzkovanie viac ako minútu času. V krátkosti povedané, jediné tlačidlo nahradí zložitú konfiguráciu.

Prevádzka bez prekvapení

Spárované zariadenia sme pomocou pribalených ethernet káblov pripojili k smerovaču a koncovým staniciam. Testy dátových prenosov a kopírovania dát cez sieť ukázali, že používateľ nemá šancu rozpoznať, či je pripojený cez elektrický okruh, alebo priamo cez kábel. Svojim výkonom spojenie nespomalilo kopírovanie súborov v lokálnej sieti, plynulé bolo aj prehrávanie HD vysielania z internetu.

Možno si kladiete otázku, na čo je vôbec takéto riešenie vhodné, ak máme k dispozícii technológiu WiFi. Ak nazriete do cenníkov zariadení, zistíte, že za bezdrôtový prenos si neraz nepekne priplatíte. Platí to pre webkamery so zabudovaným WiFi modulom, platí to aj pre niektoré multimediálne centrá a set-top boxy. Technológia powerline je ako instantný univerzálny kábel. Stačí niekoľko minút a ste v spojení za cenu, ktorá nie je prehnaná.

Netgear alebo Siemens?

Obe zariadenia sú v ponuke Slovak Telekomu za rovnakú cenu 1990 korún s DPH. V cene je dvojica koncových bodov a ethernet káblov pre pripojenie.

Siemens HomePlug AV 200 má štíhlejšie a štýlovejšie vyhotovenie, v útrobách sa však skrýva o jednu generáciu starší čip. Na rýchlosti prenosov sa nám to síce neprejavilo, prípadné aktualizácie firmvéru však nemusia byť v budúcnosti dostupné.

Netgear XAV101 má o málo robustnejšiu konštrukciu, a okrem párovacieho tlačidla dostal do vienka samostatný gombík pre vymazanie interných nastavení. Súčasťou dodávky je aj monitorovací softvér, ktorý dokáže z nového čipu vyčítať informácie o spojení a nastaviť šifrovací kľúč manuálne.

Oba systémy sú navzájom kompatibilné, dokážu sa vzájomne spojiť a majú identické parametre. S pozáručným servisom Siemensu to kvôli zastúpeniu značky na našom trhu môže byť jednoduchšie, Netgear však ponúka o čosi novší čip. Výber je teda na vás.

Technológia prenosu dát cez elektrickú sieť má svoje výhody a nič nebráni tomu, aby ste v jednej sieti skombinovali bezdrôtovú konektivitu s káblovou komunikáciou. Instantné riešenie bez nutnosti konfigurácie poteší tých, čo nemajú času nazvyš, stopercentná prevádzka bez nutnosti nastavovania počítača je bonusom navyše. Výhodou oboch zariadení je, že si poradia aj s IPTV, takže set-top box môžete v obývačke umiestniť kam chcete.