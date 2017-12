Obedná pauza: spárujte

Logická flešovka Rings of Color je príjemná, minimalistická hra, v ktorej musíte nasadiť krúžky na správne podstavce, teda spárovať ich podľa farieb. Znie to jednoduchšie, ako to v skutočnosti je. Hlavne vtedy, keď vás hra vyzýva prejsť všetky levely na č

6. okt 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Magic Tale.



Odomkni milované rozprávky - Spájaj farebné predmety tak, aby si vytvoril truhlicu s pokladom a zlatý kľúč. Keď odomkneš všetky truhlice, vyhráš úroveň a dostaneš milovanú rozprávku. Zbieraj hviezdy a nakupuj zlepšenia a bonusy vrátane Zastavenia času, Chaosu a Kladiva. Hraj strategicky, aby si dal dohromady všetky truhlice a kľúče na úrovni pred uplynutím času.



Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Logická flešovka Rings of Color je príjemná, minimalistická hra, v ktorej musíte nasadiť krúžky na správne podstavce, teda spárovať ich podľa farieb. Znie to jednoduchšie, ako to v skutočnosti je. Hlavne vtedy, keď vás hra vyzýva prejsť všetky levely na čo najmenší počet ťahov. Zo začiatku sa tvári, že má veľmi príjemný hudobný doprovod, ale všetkým vám, ktorí chcú dnes zostať pri zmysloch, odporúčam zvuk stíšiť, lebo by vám z tej krátkej slučky mohlo veľmi skoro prepnúť. Ovládanie:

Myš - pri pohybe sa vyznačuje štvorica krúžkov, po kliknutá sa všetky posunú o jedno miesto v smere hodinových ručičiek. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.